За словами жінки, її перша вагітність минала без будь-яких ознак ускладнень чи відхилень. Протягом всього періоду вона відчувала себе добре, не стикалася з втомою або токсикозом. Тетяна продовжувала бути активною, здатною працювати і відвідувати роботу.

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На обліку вона була у жіночій консультації Волочиської багатопрофільної лікарні, де завідувачкою гінекологічного відділення була Наталія Іванівна Безух. Але пологи Тетяни Дубик виявились важкими і призвели до того, що дитина потрапила в реанімаційне відділення.



Тетяна Дубик із чоловіком / Фото tanya__dubyk

Як проходили пологи

12 липня, близько п'ятої години, жінка разом із чоловіком прибули до пологового відділення, коли у неї почалися перейми. Після обстеження вона висловила бажання пройти кесарів розтин, але лікарка, яка займалася її прийманням, ігнорувала це прохання.

Останнє УЗД було зроблене за п’ять тижнів до пологів, на якому встановлено, що вага дитинки 3 500. Лікарка не врахувавши, що останні п’ять тижнів є активною фазою росту плоду і він міг активно набрати, при надходженні мені не зробила УЗД, щоб дізнатися хоча б чи немає обвиття. Не говорячи вже про розміри дитинки,

– розповіла породілля.

Тільки після завершення пологів виявилось, що хлопчик народився з вагою 4 700 грамів та зростом 56 сантиметрів, при цьому розміри тазу матері виявилися недостатніми для такого розміру дитини.

За її словами, спочатку без попередження лікарка провела прокол плідного міхура, а потім вирішила ввести окситоцин, з метою прискорення процесу пологів. У цей час в палаті присутні були два медичних практиканти, які, за її словами, теж були присутні без попередньої домовленості і згоди.

"В один момент почали збігатися інші гінекологи цього відділення. Лікарів було загалом п’ять, також були присутні медсестри, старша акушерка та санітарки. Всі стояли біля мене, кричали, що я “неправильно тужуся”, обзивали мене “дурою”, “лінивою егоїсткою”, також були фрази “зробити змогла, а народити не можеш” та інші, які я через пережитий стрес не пам’ятаю", – розповіла Тетяна Дубик.

За словами породіллі, лікарка почала кричати, що "видно маківку голови дитини, але вона не може видути його". Після чого дві інші лікарки почали тиснути їй на живіт (Прийом Кристеллера, офіційно заборонений в Україні – ред.).

Коли результату не було, вони це почали робити вдвох одночасно. Одна так і стояла наді мною, а інша з лівого боку. Тобто вже витискали дитину в чотири руки. Сказати, що я кричала від болю – це не сказати нічого. Я просила кисню, оскільки не мала чим дихати, а лікарі замість того, щоб дати кисневу маску, відливали мене водою і били по обличчю. Я вже відчувала, що непритомнію і казала це лікарям, на що була відповідь "нічого тобі не буде",

– зазначила жінка.

Після цього, лікарка знову без попередження, провела хірургічне надрізання, але це не вплинуло на пологовий процес. За словами Тетяни Дубик, пізніше лікарці все ж вдалося рукою витягнути дитину.

Дитина та жінка отримали важкі травми

За словами жінки найстрашніший і найболючіший момент був, коли малюк не заплакав. Після цього вона почула фразу "адреналін і штучне дихання дитині". Деякий час лікарі намагалися викликати реаніматологів, яких у той час не було на роботі. Врешті до новонародженого приїхав реанімобіль дитячої лікарні з Хмельницького. До їхнього прибуття дитині проводили реанімаційні заходи.

Тетяна практично не встигла побачити свого сина, оскільки дитину відразу після народження відправили до дитячої обласної лікарні, де вона перебуває вже протягом семи тижнів. За словами самої породіллі, внаслідок складних пологів вона також отримала серйозні травми.

Після важких пологів її було направлено на ультразвукове обстеження внутрішніх органів. Там лікарі виявили внутрішні гематоми черевної порожнини та інші ушкодження. Ці ускладнення призвели до того, що їй упродовж місяця було заборонено вставати з ліжка.

Поліція відкрила кримінальне провадження

Інспекторка з комунікації Хмельницького районного управління поліції Віра Мазур повідомила сайту ТСН.ua, що правоохоронці відкрили провадження за частиною другою статті 140 Кримінального кодексу України – неналежне виконання медичним працівником своїх професійних обов'язків внаслідок недбалого до них ставлення, що спричинило тяжкі наслідки неповнолітньому. Наразі ніхто з медичних працівників не відсторонений від роботи. Триває досудове розслідування.

Як відреагували лікарі

Тетяна Дубик стверджує, що після того, як вона написала заяву в поліцію їй зателефонувала лікарка та попросила про зустріч.

Ми погодилися, оскільки було чимало запитань, на які хотілося отримати відповіді. Цього ж дня Безух разом із Я*** приїхали до мене додому і розпочали розмову з того, що “ну написала ти заяву, що тобі з того? Знімуть Безух із посади і позбавлять кваліфікації максимум”... Діалог переважно вела Я***, яка наполягала на тому, щоб я забрала заяву, мотивуючи це тим, що “ви молоді, ще собі народите, життя на цьому не зупиняється,

– зазначила жінка.

Спілкуватись з журналістами медики поки відмовляються, тому почути їхню позицію нам не вдалося.