Чому виникає біль під час пологів

Біль під час пологів виникає через напруження та розслаблення матки. Такі скорочення допомагають дитині пройти пологовими шляхами. Больові відчуття виникають через тиск на шийку матки, яка відкривається та стоншується, готуючись до народження малюка, та розтягування піхви під час самого народження.

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Також біль може з'явитися, коли дитина тисне на сечовий міхур та кишечник. Ступінь болю залежить від кількох факторів: від розміру та положення дитини, сили переймів і до загальний больовий поріг у жінки.

Які існують методи знеболення

Перед вибором медикаментозного методу знеболювання акушер-гінеколог та анестезіолог проводять огляд породіллі. Лікарі оцінюють показання та протипоказання для того чи іншого методу.

Анальгетики. Їх вводять внутрішньовенно або в м'яз. Вони не здатні повністю зняти родовий біль, лише зменшують дискомфорт. Такий спосіб знеболювання впливає на весь організм і викликає сонливість як у жінки, так і у дитини. Тому анальгетики зазвичай застосовують на початку пологів, щоб допомогти породіллі відпочити та зберегти енергію.

Оскільки анальгетики – це різновид опіоїдів, вони можуть негативно вплинути на дихання дитини, викликати сильну втому, млявість. Тому перед їх застосуванням слід обговорити всі плюси та мінуси з акушером-гінекологом.

Місцева анестезія блокує біль у певній ділянці тіла, наприклад, у піхві. Такий тип анестезії підходить для полегшення неприємних відчуттів під час огляду та при накладанні швів, якщо були розриви. Місцева анестезія рідко спричиняє побічні ефекти.

Епідуральна анестезія вважається найефективнішим засобом блокування пологового болю. Вона зменшує або повністю усуває больові відчуття нижче талії. Анестезія вводиться в нерви у нижній частині спини. Іноді її використовують для проведення кесаревого розтину.

Вважається, що епідуральна анестезія безпечна для мами та дитини. Але вона може спричинити побічні ефекти у жінки: свербіж, головний біль, алергічну реакцію чи зниження артеріального тиску. Як правило, поява будь-якого симптому перебуває під контролем у лікаря.

Наркоз. Під час нього жінка спить. Цей вид знеболювання використовують під час кесаревого розтину або невідкладних станів, що виникли під час пологів, наприклад, кровотечі, що відкрилася. Найнебезпечніше під час загальної анестезії – це аспірація – потрапляння їжі зі шлунка до легень. Тому під час підготовки до будь-якої операції під наркозом забороняється їсти.

Веселящий газ. Оксид азоту вдихають через маску. Він не позбавляє болю, але допомагає розслабитися і зняти занепокоєння. Плюси цієї анестезії – це доступність і простота методу, легка керованість глибиною анестезії, мінімальний вплив на стан плода та скорочувальну діяльність матки. З можливих побічних ефектів: незначний вплив на дихальну та серцево-судинну систему, іноді нудота, блювання, сонливість.