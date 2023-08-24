Почему возникает боль во время родов

Боль во время родов возникает из-за напряжения и расслабления матки. Такие сокращения помогают ребенку пройти родовыми путями. Болевые ощущения возникают из-за давления на шейку матки, которая открывается и утончается, готовясь к рождению малыша, и растяжению влагалища во время рождения.

Также на тему Что делать, если порвался презерватив

Также боль может появиться, когда ребенок давит на мочевой пузырь и кишечник. Степень боли зависит от нескольких факторов: от размера и положения ребенка, силы схваток и до общий болевой порог у женщины.

Какие существуют методы обезболивания

Перед выбором медикаментозного метода обезболивания акушер-гинеколог и анестезиолог проводят осмотр роженицы. Врачи оценивают показания и противопоказания тому или иному методу.

Анальгетики. Их вводят внутривенно или в мышцу. Они не способны полностью снять родовую боль, лишь уменьшают дискомфорт. Такой способ обезболивания оказывает влияние на весь организм и вызывает сонливость как у женщины, так и у ребенка. Поэтому анальгетики обычно применяют в начале родов, чтобы помочь роженице отдохнуть и сохранить энергию.

Поскольку анальгетики – это разновидность опиоидов, они могут отрицательно повлиять на дыхание ребенка, вызвать сильную усталость, вялость. Поэтому перед их применением следует обсудить все плюсы и минусы с акушером-гинекологом.

Местная анестезия блокирует боль в определенном участке тела, например во влагалище. Такой тип анестезии подходит для облегчения неприятных ощущений при осмотре и наложении швов, если были разрывы. Местная анестезия редко вызывает побочные эффекты.

Эпидуральная анестезия считается наиболее эффективным средством блокировки родовой боли. Она уменьшает или полностью устраняет болевые ощущения ниже талии. Анестезия вводится в нервы в нижней части спины. Иногда ее используют для проведения кесарева сечения.

Предполагается, что эпидуральная анестезия безопасна для мамы и ребенка. Но она может вызвать побочные эффекты у женщины: зуд, головные боли, аллергическую реакцию или снижение АД. Как правило, появление любого симптома находится под контролем врача.

Наркоз. Во время него женщина спит. Этот вид обезболивания используют во время кесарева сечения или неотложных состояний, возникших во время родов, например, открывшегося кровотечения. Самое опасное во время общей анестезии – это аспирация – попадание пищи из желудка в легкие. Поэтому при подготовке к какой-либо операции под наркозом запрещается есть.

Веселый газ. Оксид азота вдыхают через маску. Он не избавляет от боли, но помогает расслабиться и снять беспокойство. Плюсы этой анестезии – доступность и простота метода, легкая управляемость глубиной анестезии, минимальное влияние на состояние плода и сократительную деятельность матки. Из возможных побочных эффектов: незначительное влияние на дыхательную и сердечно-сосудистую систему, иногда тошнота, рвота, сонливость.