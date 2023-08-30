По словам женщины, ее первая беременность проходила без каких-либо признаков осложнений или отклонений. В течение всего периода она чувствовала себя хорошо, не сталкивалась с усталостью или токсикозом. Татьяна продолжала быть активной, способной работать и посещать работу.

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На учете она была в женской консультации Волочисской многопрофильной больницы, где заведующей гинекологическим отделением была Наталья Ивановна Безух. Но роды Татьяны Дубик оказались тяжелыми и привели к тому, что ребенок попал в реанимационное отделение.



Татьяна Дубик с мужем / Фото tanya__dubyk

Как проходили роды

12 июля, около пяти часов, женщина вместе с мужчиной прибыли в родильное отделение, когда у нее начались схватки. После обследования она выразила желание пройти кесарево сечение, но врач, занимавшийся ее приемом, игнорировал эту просьбу.

Последнее УЗИ было сделано за пять недель до родов, на котором установлено, что вес ребенка 3 500. Врач не учтя, что последние пять недель является активной фазой роста плода и он мог активно набрать, при поступлении мне не сделала УЗИ, чтобы узнать хотя бы нет ли обвития. Не говоря уже о размерах ребенка,

– рассказала роженица.

Только после завершения родов оказалось, что мальчик родился с весом 4700 граммов и ростом 56 сантиметров, при этом размеры таза матери оказались недостаточными для такого размера ребенка.

По ее словам, сначала без предупреждения врач провела прокол плодного пузыря, а затем решила ввести окситоцин, с целью ускорения процесса родов. В настоящее время в палате присутствовали два медицинских практиканта, которые, по ее словам, тоже присутствовали без предварительной договоренности и согласия.

"В один момент начали совпадать другие гинекологи этого отделения. Врачей было всего пять, также присутствовали медсестры, старшая акушерка и санитарки. Все стояли возле меня, кричали, что я "неправильно тужусь", обзывали меня "дурой", "ленивой" эгоисткой, также были фразы сделать смогла, а родить не можешь и другие, которые я из-за пережитого стресса не помню, рассказала Татьяна Дубик.

По словам роженицы, врач начала кричать, что "видно макушку головы ребенка, но она не может выдуть его". После чего два других врача начали давить ей на живот (Прием Кристеллера, официально запрещенный в Украине – ред.).

Когда результата не было, они начали это делать вдвоем одновременно. Одна так и стояла надо мной, а другая с левой стороны. То есть уже выжимали ребенка в четыре руки. Сказать, что я кричала от боли – это не сказать ничего. Я просила кислорода, поскольку нечем было дышать, а врачи вместо того, чтобы дать кислородную маску, отливали меня водой и били по лицу. Я уже чувствовала, что без сознания и говорила это врачам, на что был ответ "ничего тебе не будет",

– отметила женщина.

После этого, врач снова без предупреждения, провела хирургическое надрезание, но это не повлияло на родильный процесс. По словам Татьяны Дубик, позже врачу все же удалось рукой вытащить ребенка.

Ребенок и женщина получили тяжелые травмы

По словам женщины, самый страшный и самый болезненный момент был, когда малыш не заплакал. После этого она услышала фразу "адреналин и искусственное дыхание ребенку". Некоторое время врачи пытались вызвать реаниматологов, которых в то время не было на работе. Наконец к новорожденному приехал реанимобиль детской больницы из Хмельницкого. До прибытия ребенку проводили реанимационные мероприятия.

Татьяна практически не успела увидеть своего сына, поскольку ребенка сразу после рождения отправили в детскую областную больницу, где он находится уже в течение семи недель. По словам самой роженицы, в результате сложных родов она также получила серьезные травмы.

После тяжелых родов она была направлена на ультразвуковое обследование внутренних органов. Там врачи обнаружили внутренние гематомы брюшной полости и другие повреждения. Эти осложнения привели к тому, что ей за месяц было запрещено вставать с постели.

Полиция открыла уголовное производство

Инспектор по коммуникации Хмельницкого районного управления полиции Вера Мазур сообщила сайту ТСН.ua, что правоохранители открыли производство по части второй статьи 140 Уголовного кодекса Украины – ненадлежащее исполнение медицинским работником своих профессиональных обязанностей вследствие небрежного к ним отношения, что повлекло за собой тяжкие. Пока никто из медицинских работников не отстранен от работы. Продолжается досудебное расследование.

Как отреагировали врачи

Татьяна Дубик утверждает, что после того, как она написала заявление в полицию, ей позвонила врач и попросила о встрече.

Мы согласились, поскольку было много вопросов, на которые хотелось получить ответы. В этот же день Безух вместе с Я*** приехали ко мне домой и начали разговор с того, что ну написала ты заявление, что тебе с того? Снимут Безух с должности и лишат квалификации максимум”... Диалог преимущественно вела Я***, которая настаивала на том, чтобы я забрала заявление, мотивируя это тем, что “вы молоды, еще родите, жизнь на этом не останавливается,

– отметила женщина.

Общаться с журналистами медики пока отказываются, поэтому услышать их позицию нам не удалось.