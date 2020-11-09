Псилоцибін (психоактивна речовина, що міститься в галюциногенних грибах) допомагає побороти симптоми великого депресивного розладу в чотири рази ефективніші, ніж антидепресанти.

У дослідженні команди дослідників зі Школи медицини Джона Хопкінса брали участь 24 добровольці у віці від 21 до 75 років – люди з симптомами великого депресивного розладу, які на момент початку дослідження не вживали ніяких препаратів, пише JAMA Psychiatry.

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Галюциногени проти депресії

Пацієнтів розділили на дві групи, однак одна умова була загальною для всіх: учасники повинні були приймати псилоцибін в капсулах і пройти два сеанси психотерапії.

Різниця була лише в тому, що перша група пішла до терапевта відразу (з різницею між сеансами в три тижні), а друга – через вісім тижнів (з тієї ж різницею між сеансами). До дослідження, під час і після нього добровольці заповнювали анкети про наявність симптомів депресії.

Депресія – що це? Це захворювання, яке характеризується постійним станом смутку і печалі. Під час цього людина втрачає інтерес до будь-якої роботи, яка зазвичай приносила задоволення, а також здатність робити повсякденні справи. Варто наголосити на слові "постійний" (не менше двох тижнів). Оскільки просто поганий настрій один раз на місяць з причиною чи без не можна називати депресією.

Як виявилося, позитивного ефекту вдалося домогтися в обох групах: з 24 пацієнтів ремісії досягла більша частина, а у 71% з них спостерігалися значні поліпшення. Як зазначили автори дослідження, це в чотири рази ефективніше традиційних антидепресантів.

Далі команда планує розширити дослідження і перевірити дію псилоцибіну на більшій кількості добровольців.