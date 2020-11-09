SARS-Cov-2 проникає в мозок і порушує його діяльність. У пацієнтів виявляються когнітивні проблеми і психічні розлади навіть через кілька місяців після одужання. В чому причина?

Як виявилося, ураження легень – не єдине ускладнення, викликане коронавірусом. З усіх куточків нашої планети надходять тривожні повідомлення про наслідки від поширеної хвороби, пише 24 канал.

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Вплив на свідомість та нервову систему

У 82% людей, із середнім і тяжким перебігом коронавірусу, спостерігався, як мінімум, один неврологічний симптом. У дослідження потрапили 500 пацієнтів, і половина з них (45%) скаржилася на м’язові болі, головний біль (38%), майже третина хворих розповіли про запаморочення та енцефалопатію, що викликає сплутаний стан свідомості.

16% пацієнтів повідомили про порушення смакових відчуттів, у 11% пропав нюх. Але найгірший стан був у пацієнтів з енцефалопатією – дві третини таких людей втратили дієздатність і не могли самі себе обслуговувати.

Енцефалопатія – що це? Загальна назва для незапальних захворювань головного мозку. Це ураження головного мозку, пов'язані з отруєннями, інфекціями, алкоголізмом, травмами, гіповітамінозом, судинними захворюваннями головного мозку. Енцефалопатія – захворювання, при якому сильно змінюється тканину мозку, що призводить до порушення його функції.

Вченні також повідомили про випадки, коли у пацієнтів COVID-19 виявили синдром Гієна-Барре, коли імунна система починає атакувати власні нервові клітини, що призводить до м'язової слабкості, а в тяжких випадках – до паралічу. Також багато пацієнтів з COVID-19 в гострій фазі захворювання відчували делірій (помутніння свідомості). 84 тисячі пацієнтів, у яких була легка форма коронавірусу або ж були госпіталізовані, пройшли серію онлайн-тестів на кмітливість. Вчені порівняли отримані результати з даними проєкту Great British Intelligence Test, в якому оцінюються розумові здібностей різних груп британців.

Коронавірус викликає депресивний стан / Фото unplash Зараз ніхто із вчених не може точно сказати про наслідки від ускладнень коронавірусом, але вже з’явилися "тривожні дзвіночки". Група лікарів і нейрофізіологів з Великої Британії опублікувала дослідження, в якому розповідається про те, що навіть легка форма COVID-19 може викликати незворотні наслідки для центральної нервової системи.

Як виявилося, люди у яких була важка форма COVID-19, знизилися когнітивні функції на 65% в порівнянні з контрольною групою людей, які не хворіли корона вірусом. Хто перехворів у легкій формі, ці показники були трохи нижче. За оцінками дослідників, інтелект пацієнтів, які одужали "постарів" в середньому на 10 років, причому найбільше інфекція вплинула на розуміння тексту і змісту слів.

Вплив на психіку

Пацієнти, які перехворіли об’єднуються у групи, створюють чати, вони скаржаться на те, що після коронавірусу світ буквально перестав бути колишнім: люди страждають від депресії, безсоння і тривожності.

Італійські дослідники висвітлили результати оціни психічного стану 265 чоловіків і 137 жінок, і підтвердили, що COVID-19 розхитує психіку. Близько 56% пацієнтів після хвороби, мають психічний розлад, якого не було до хвороби.

42% опитаних, які перехворіли, скаржилися на постійну тривожність. 40% пацієнтів страждають безсонням, 31% – депресією. У 28% опитаних виявили симптом посттравматичного стресового розладу (ПТСР), у 20% – обсесивно-компульсивний розлад.

Обсесивно-компульсивний розлад або невроз нав'язливих станів – що це? Психічний розлад, для якого характерні повторювані нав'язливі думки, які нерідко перетікають у ритуальні дії, що здійснюються, щоб зняти внутрішнє напруження, зменшити відчуття тривоги та запобігти лячним подіям.

Один з пацієнтів поскаржився на нічні панічні атаки, які з'явилися через три тижні після закінчення лікування.

Я годинами сидів на балконі, намагаючись вдихнути свіже повітря. Це було жахливо. Паніка завдає мені більше страждань, ніж COVID-19,

– цитують пацієнта автори дослідження.

Лікарі припускають, що люди, які перехворіли на коронавірус, проблеми з психікою можуть бути пов’язані із запальним процесом, який впливає на нейромедіатори в головному мозку, що відповідають за мотивацію, занепокоєння і збудження. Але також, вони не виключають психологічні чинники, в тому числі спогади про пережиту жорстку соціальну ізоляцію під час лікування.

Чому це все виникає

Для фахівців у всьому світі досі залишається невідомим вплив коронавірусу на мозок і нервову систему людини. Нейрофізіологи з Великої Британії вважають, що вірус використовує нюхові рецептори в слизовій оболонці носа в якості "воріт", через які він потрапляє в мозок і поширюється в нервовій системі.



Негативний вплив коронавірусу на мозок/ Фото unplash

Також, шведські біологи та неврологи з Гетеборзького університету (Göteborgs Universitet) з'ясували, що SARS-Cov-2 впливає на мозок і нервову систему зовсім не так, як інші віруси. Вчені вивчили зразки спинномозкової рідини пацієнтів з COVID-19, у яких спостерігалося порушення когнітивних функцій і проблеми з психікою.

Вони виявили помітне підвищення запальних маркерів, які свідчать про активацію імунних клітин головного мозку. Але при цьому дослідники не виявили маркерів, характерних для вірусного ураження центральної нервової системи.

Також вони відзначили, що механізм ураження нервової системи при коронавірусі дуже відрізняється від впливу інших патогенів. Отже, питань поки що більше, ніж відповідей.