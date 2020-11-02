Коронавірус в Україні: вперше зареєстрували більш ніж 400 тисяч хворих
За минулу добу коронавірус діагностували 6 754 мешканцям України. Нині країна вперше перейшла поділку у 400 тисяч інфікованих – станом на 2 листопада загальна кількість виявлених випадків зараження COVID-19 в Україні становить 402 194.
Згідно з повідомленням МОЗ, за минулу добу в Україні виявили 6 754 нових хворих на коронавірус. З них 271 дитина та 255 медпрацівників, повідомляє 24 канал.
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За цей самий період госпіталізували 801 людину з COVID-19 або підозрою на наявність захворювання.
Ще 69 пацієнтів пішли з життя внаслідок ускладненого перебігу інфекції. Натомість виписали 2 327 людей.
За 1 листопада в Україні провели 36 587 тестувань на коронавірус. З них 31 662 методом ПЛР, а решта 4 925 – методом ІФА.
Коронавірус в областях України станом на 2 листопада
Найбільше нових випадків зараження виявили у Харківській області – 817. Дещо менше, але також багато у Києві – 507, а ще у Львівській – 464), Чернівецькій – 418 та Житомирській – 398 областях.
- Kиїв – 38745 випадків;
- Вінницька область – 10789 випадків;
- Волинська область – 13983 випадки;
- Дніпропетровська область – 15411 випадків;
- Донецька область – 11235 випадків;
- Житомирська область – 15363 випадки;
- Закарпатська область – 14911 випадків;
- Запорізька область – 10370 випадків;
- Івано-Франківська область – 21169 випадків;
- Київська область – 17175 випадків;
- Кіровоградська область – 2656 випадків;
- Луганська область – 3760 випадків;
- Львівська область – 30700 випадків;
- Миколаївська область – 8495 випадків;
- Одеська область – 25325 випадків;
- Полтавська область – 9852 випадки;
- Рівненська область – 19573 випадки;
- Сумська область – 12071 випадок;
- Тернопільська область – 20963 випадки;
- Харківська область – 37997 випадків;
- Херсонська область – 4270 випадків;
- Хмельницька область – 16422 випадки;
- Черкаська область – 9422 випадки;
- Чернівецька область – 22485 випадків;
- Чернігівська область – 9052 випадки.
Зауважимо, що у статистиці не враховані дані з тимчасово окупованих Росією Донецької й Луганської областей, АР Крим та міста Севастополя.
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