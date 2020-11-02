За минулу добу коронавірус діагностували 6 754 мешканцям України. Нині країна вперше перейшла поділку у 400 тисяч інфікованих – станом на 2 листопада загальна кількість виявлених випадків зараження COVID-19 в Україні становить 402 194.

Згідно з повідомленням МОЗ, за минулу добу в Україні виявили 6 754 нових хворих на коронавірус. З них 271 дитина та 255 медпрацівників, повідомляє 24 канал.

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За цей самий період госпіталізували 801 людину з COVID-19 або підозрою на наявність захворювання.

Ще 69 пацієнтів пішли з життя внаслідок ускладненого перебігу інфекції. Натомість виписали 2 327 людей.

За 1 листопада в Україні провели 36 587 тестувань на коронавірус. З них 31 662 методом ПЛР, а решта 4 925 – методом ІФА.

Від початку 2020 року в Україні зареєстрували 402 194 хворих на коронавірус. З них одужали 163 768 пацієнтів, але 7 375 хворих померли. Ще 231 051 людина продовжує лікуватись від хвороби.

Коронавірус в областях України станом на 2 листопада

Найбільше нових випадків зараження виявили у Харківській області – 817. Дещо менше, але також багато у Києві – 507, а ще у Львівській – 464), Чернівецькій – 418 та Житомирській – 398 областях.

Kиїв – 38745 випадків;

Вінницька область – 10789 випадків;

Волинська область – 13983 випадки;

Дніпропетровська область – 15411 випадків;

Донецька область – 11235 випадків;

Житомирська область – 15363 випадки;

Закарпатська область – 14911 випадків;

Запорізька область – 10370 випадків;

Івано-Франківська область – 21169 випадків;

Київська область – 17175 випадків;

Кіровоградська область – 2656 випадків;

Луганська область – 3760 випадків;

Львівська область – 30700 випадків;

Миколаївська область – 8495 випадків;

Одеська область – 25325 випадків;

Полтавська область – 9852 випадки;

Рівненська область – 19573 випадки;

Сумська область – 12071 випадок;

Тернопільська область – 20963 випадки;

Харківська область – 37997 випадків;

Херсонська область – 4270 випадків;

Хмельницька область – 16422 випадки;

Черкаська область – 9422 випадки;

Чернівецька область – 22485 випадків;

Чернігівська область – 9052 випадки.

Зауважимо, що у статистиці не враховані дані з тимчасово окупованих Росією Донецької й Луганської областей, АР Крим та міста Севастополя.