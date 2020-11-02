За минувшие сутки коронавирус диагностировали 6 754 жителям Украины. Сейчас страна впервые перешла цифру в 400 тысяч инфицированных – по состоянию на 2 ноября общее количество выявленных случаев заражения COVID-19 в Украине составляет 402 194.

Согласно сообщению Минздрава, за минувшие сутки в Украине обнаружили 6 754 новых больных коронавирусом. Из них 271 ребенок и 255 медработников, сообщает 24 канал.

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За этот же период госпитализировали 801 человека с COVID-19 или подозрением на наличие заболевания.

Еще 69 пациентов ушли из жизни в результате осложненного течения заболевания. Вместе с тем выписали 2 327 человек.

За 1 ноября в Украине провели 36 587 тестирований на коронавирус. Из них 31 662 методом ПЦР, а остальные 4 925 – методом ИФА.

С начала 2020 года в Украине зарегистрировали 402 194 больных коронавирусом. Из них выздоровели 163 768 пациентов, но 7 375 заболевших умерли.

Коронавирус в областях Украины по состоянию на 2 ноября

Больше всего новых случаев заражения обнаружили в Харьковской области – 817. Несколько меньше, но также много в Киеве – 507, а еще во Львовской – 464, Черновицкой – 418 и Житомирской – 398 областях.

Kиев – 38745 случаев;

Винницкая область – 10789 случаев;

Волынская область – 13983 случая;

Днепропетровская область – 15411 случаев;

Донецкая область – 11235 случаев;

Житомирская область – 15363 случая;

Закарпатская область – 14911 случаев;

Запорожская область – 10370 случаев;

Ивано-Франковская область – 21 169 случаев;

Киевская область – 17175 случаев;

Кировоградская область – 2656 случаев;

Луганская область – 3760 случаев;

Львовская область – 30700 случаев;

Николаевская область – 8495 случаев;

Одесская область – 25325 случаев;

Полтавская область – 9852 случая;

Ровненская область – 19573 случая;

Сумская область – 12 071 случай;

Тернопольская область – 20963 случая;

Харьковская область – 37 997 случаев;

Херсонская область – 4270 случаев;

Хмельницкая область – 16422 случая;

Черкасская область – 9422 случая;

Черновицкая область – 22485 случаев;

Черниговская область – 9052 случая.

Заметим, что в статистике не учтены данные из временно оккупированных Россией Донецкой и Луганской областей, АР Крым и города Севастополя.