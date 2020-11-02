Коронавирус в Украине: зарегистрировали более чем 400 тысяч больных
За минувшие сутки коронавирус диагностировали 6 754 жителям Украины. Сейчас страна впервые перешла цифру в 400 тысяч инфицированных – по состоянию на 2 ноября общее количество выявленных случаев заражения COVID-19 в Украине составляет 402 194.
Согласно сообщению Минздрава, за минувшие сутки в Украине обнаружили 6 754 новых больных коронавирусом. Из них 271 ребенок и 255 медработников, сообщает 24 канал.
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За этот же период госпитализировали 801 человека с COVID-19 или подозрением на наличие заболевания.
Еще 69 пациентов ушли из жизни в результате осложненного течения заболевания. Вместе с тем выписали 2 327 человек.
За 1 ноября в Украине провели 36 587 тестирований на коронавирус. Из них 31 662 методом ПЦР, а остальные 4 925 – методом ИФА.
Коронавирус в областях Украины по состоянию на 2 ноября
Больше всего новых случаев заражения обнаружили в Харьковской области – 817. Несколько меньше, но также много в Киеве – 507, а еще во Львовской – 464, Черновицкой – 418 и Житомирской – 398 областях.
- Kиев – 38745 случаев;
- Винницкая область – 10789 случаев;
- Волынская область – 13983 случая;
- Днепропетровская область – 15411 случаев;
- Донецкая область – 11235 случаев;
- Житомирская область – 15363 случая;
- Закарпатская область – 14911 случаев;
- Запорожская область – 10370 случаев;
- Ивано-Франковская область – 21 169 случаев;
- Киевская область – 17175 случаев;
- Кировоградская область – 2656 случаев;
- Луганская область – 3760 случаев;
- Львовская область – 30700 случаев;
- Николаевская область – 8495 случаев;
- Одесская область – 25325 случаев;
- Полтавская область – 9852 случая;
- Ровненская область – 19573 случая;
- Сумская область – 12 071 случай;
- Тернопольская область – 20963 случая;
- Харьковская область – 37 997 случаев;
- Херсонская область – 4270 случаев;
- Хмельницкая область – 16422 случая;
- Черкасская область – 9422 случая;
- Черновицкая область – 22485 случаев;
- Черниговская область – 9052 случая.
Заметим, что в статистике не учтены данные из временно оккупированных Россией Донецкой и Луганской областей, АР Крым и города Севастополя.
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