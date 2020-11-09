SARS-Cov-2 проникает в мозг и нарушает его деятельность. У пациентов проявляются когнитивные проблемы и психические расстройства даже через несколько месяцев после выздоровления. В чем причина?

Как оказалось, поражение легких – не единственное осложнение, вызванное коронавирусом. Из всех уголков нашей планеты поступают тревожные сообщения о последствиях от распространенной болезни, пишет 24 канал.

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Воздействие на сознание и нервную систему

У 82% людей, со средним и тяжелым течением коронавируса, наблюдался, как минимум, один неврологический симптом. В исследование попали 500 пациентов, и половина из них (45%) жаловалась на мышечные боли, головную боль (38%), почти треть больных рассказали о головокружении и энцефалопатии, что вызывает спутанное состояние сознания.

16% пациентов сообщили о возбуждении вкусовых ощущений, у 11% пропало обоняние. Но самое плохое состояние было у пациентов с энцефалопатией – две трети людей потеряли дееспособность и не могли сами себя обслуживать.

Энцефалопатия – что это? Общее название для невоспалительных заболеваний головного мозга. Это поражение головного мозга, связанные с отравлениями, инфекциями, алкоголизмом, травмами, гиповитаминозом, сосудистыми заболеваниями головного мозга. Энцефалопатия – заболевание, при котором сильно меняется ткань мозга, что приводит к нарушению его функций.

Ученые также сообщили о случаях, когда у пациентов с COVID-19 обнаружили синдром Гийена-Барре, когда иммунная система начинает атаковать собственные нервные клетки, что приводит к мышечной слабости, а в тяжелых случаях – к параличу. Также многие пациенты с COVID-19 в острой фазе заболевания чувствовали делирий (помутнение сознания). 84 тысячи пациентов, у которых была легкая форма коронавируса или были госпитализированы, прошли серию онлайн-тестов на сообразительность. Ученые сравнили полученные результаты с данными проекта Great British Intelligence Test, в котором оцениваются умственные способности различных групп британцев.

Коронавирус вызывает депрессивное состояние/ Фото unplash Сейчас никто из ученых не может точно сказать о последствиях от осложнений коронавируса, но уже появились "тревожные звоночки". Группа врачей и нейрофизиологов из Великобритании опубликовала исследование, в котором рассказывается о том, что даже легкая форма COVID-19 может вызвать необратимые последствия для центральной нервной системы. Как оказалось, у людей у которых была тяжелая форма COVID-19 снизились когнитивные функции на 65% по сравнению с контрольной группой людей, которые не болели коронавирусом. У тех, кто переболел в легкой форме, эти показатели были несколько ниже. По оценкам исследователей, интеллект пациентов, которые выздоровели "постарел" в среднем на 10 лет, причем больше всего инфекция влияет на понимание текста и смысла слов.

Влияние на психику

Пациенты, переболевшие объединяются в группы, создают чаты, они жалуются на то, что после коронавируса мир буквально перестал быть прежним: люди страдают от депрессии, бессонницы и тревожности.

Итальянские исследователи осветили результаты оцени психического состояния 265 мужчин и 137 женщин, и подтвердили, что COVID-19 расшатывает психику. Около 56% пациентов после болезни, имеют психическое расстройство, которого не было до болезни.

42% опрошенных, переболевших, жаловались на постоянную тревожность. 40% пациентов страдают бессонницей, 31% – депрессией. У 28% опрошенных обнаружили симптом посттравматического стрессового расстройства (ПТСР), у 20% – обсессивно-компульсивное расстройство.

Обсессивно-компульсивное расстройство или невроз навязчивых состояний – что это? Психическое расстройство, для которого характерны повторяющиеся навязчивые мысли, которые нередко переходят в ритуальные действия, совершаемые, чтобы снять внутреннее напряжение, уменьшить чувство тревоги и предотвратить страшные события.

Один из пациентов пожаловался на ночные панические атаки, которые появились через три недели после окончания лечения.

Я часами сидел на балконе, пытаясь вдохнуть свежий воздух. Это было ужасно. Паника наносит мне больше страданий, чем COVID-19

– цитируют пациента авторы исследования.

Врачи предполагают, что люди, переболевшие коронавирусом, проблемы с психикой могут быть связаны с воспалительным процессом, который влияет на нейромедиаторы в головном мозге, которые отвечают за мотивацию, беспокойство и возбуждение. Но также они не исключают психологические факторы, в том числе воспоминания о пережитой жесткой социальной изоляции во время лечения.

Почему это все возникает

Для специалистов во всем мире до сих пор остается неизвестным влияние коронавируса на мозг и нервную систему человека. Нейрофизиологи из Великобритании считают, что вирус использует обонятельные рецепторы в слизистой оболочке носа в качестве "ворот", через которые он попадает в мозг и распространяется в нервной системе.



Негативное влияние коронавируса на мозг/ Фото unplash

Также, шведские биологи и неврологи из Гётеборгского университета (Göteborgs Universitet) выяснили, что SARS-Cov-2 влияет на мозг и нервную систему совсем не так, как другие вирусы. Ученые изучили образцы спинномозговой жидкости пациентов с COVID-19, в которых наблюдалось нарушение когнитивных функций и проблемы с психикой.

Они обнаружили заметное повышение воспалительных маркеров, свидетельствующих об активации иммунных клеток головного мозга. Но при этом исследователи не обнаружили маркеров, характерных для вирусного поражения центральной нервной системы.

Также они отметили, что механизм поражения нервной системы при коронавирусе очень отличается от влияния других патогенов. Итак, вопросов пока больше, чем ответов.