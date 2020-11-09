Галлюциногенные грибы в 4 раза эффективнее антидепрессантов
Псилоцибин (психоактивное вещество, содержащееся в галлюциногенных грибах) помогает побороть симптомы большого депрессивного расстройства в четыре раза эффективнее, чем антидепрессанты.
В исследовании команды исследователей из Школы медицины Джона Хопкинса принимали участие 24 добровольца в возрасте от 21 до 75 лет – люди с симптомами большого депрессивного расстройства, которые на момент начала исследования не принимали никаких препаратов, пишет JAMA Psychiatry.
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Галлюциногены против депрессии
Пациентов разделили на две группы, однако одно условие было общим для всех: участники должны были принимать псилоцибин в капсулах и пройти два сеанса психотерапии.
Разница была лишь в том, что первая группа пошла к терапевту сразу (с разницей между сеансами в три недели), а вторая – через восемь недель (с той же разницей между сеансами). До исследования, во время и после него добровольцы заполняли анкеты о наличии симптомов депрессии.
Как оказалось, положительного эффекта удалось добиться в обеих группах: из 24 пациентов ремиссии достигла большая часть, а у 71% из них наблюдались значительные улучшения. Как отметили авторы исследования, это в четыре раза эффективнее традиционных антидепрессантов.
Далее команда планирует расширить исследование и проверить действие псилоцибина на большем количестве добровольцев.
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