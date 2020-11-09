Псилоцибин (психоактивное вещество, содержащееся в галлюциногенных грибах) помогает побороть симптомы большого депрессивного расстройства в четыре раза эффективнее, чем антидепрессанты.

В исследовании команды исследователей из Школы медицины Джона Хопкинса принимали участие 24 добровольца в возрасте от 21 до 75 лет – люди с симптомами большого депрессивного расстройства, которые на момент начала исследования не принимали никаких препаратов, пишет JAMA Psychiatry.

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Галлюциногены против депрессии

Пациентов разделили на две группы, однако одно условие было общим для всех: участники должны были принимать псилоцибин в капсулах и пройти два сеанса психотерапии.

Разница была лишь в том, что первая группа пошла к терапевту сразу (с разницей между сеансами в три недели), а вторая – через восемь недель (с той же разницей между сеансами). До исследования, во время и после него добровольцы заполняли анкеты о наличии симптомов депрессии.

Депрессия – что это? Это заболевание, которое характеризуется постоянным состоянием грусти и печали. Во время этого человек теряет интерес к любой работе, которая обычно приносила удовольствие, а также способность делать повседневные дела. Стоит отметить слово "постоянный" (не менее двух недель). Поскольку просто плохое настроение один раз в месяц с причиной или без нельзя называть депрессией.

Как оказалось, положительного эффекта удалось добиться в обеих группах: из 24 пациентов ремиссии достигла большая часть, а у 71% из них наблюдались значительные улучшения. Как отметили авторы исследования, это в четыре раза эффективнее традиционных антидепрессантов.

Далее команда планирует расширить исследование и проверить действие псилоцибина на большем количестве добровольцев.