Хоча фізична активність загалом вважається корисною для нас, нещодавно ми побачили, як вона покращує здоров’я мозку та когнітивні функції. Фізичні вправи можуть захистити від вікового зниження розумових здібностей, боротися з депресією та позитивно впливати на пластичність мозку та навчання.

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Нове дослідження терапії ПТСР

Дослідники з австралійського Університету Нового Південного Уельсу намагалися визначити, як навантаження вливають на людей з ПТСР. Усі вони пройшли дев'ять сеансів експозиційної терапії, у якій пацієнти, які асоціюють подразники з травматичним досвідом, наприклад певні запахи чи середовище, піддаються впливу цих тригерів, щоб поступово асоціювати їх із безпекою.

Аеробні вправи – що це? Будь-який вид фізичних вправ щодо низької інтенсивності, де кисень використовують як основне джерело енергії підтримки м'язової рухової діяльності. Наприклад, ходьба, біг, плавання, ковзани, підйом сходами, веслування, катання на роликах, танці, баскетбол, теніс.

Спочатку добровольців поділили на дві групи: одна після кожного сеансу десять хвилин виконувала аеробні вправи, друга робила розтяжку.

Фізичні навантаження допомагають одужати від ПТСР

Через тиждень після завершення терапії тяжкість симптомів ПТСР була однаковою у всіх учасників дослідження. Але за пів року в першій групі показники знизилися. Отже, для закріплення користі аеробних вправ потрібен час.

За словами вчених, це перший раз, коли подібні результати спостерігаються в клінічних умовах, хоча вони закликають бути обережними, враховуючи ранній стан дослідження та невелику вибірку. Зараз триває більш масштабне випробування, яке вивчає потенціал аеробних вправ для посилення експозиційної терапії посттравматичних стресових розладів.