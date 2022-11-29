Операція на серці ветерана УПА

Чоловіка звуть Степан Петраш, він потрапив у лікарню 21 листопада з діагнозом повна атріовентрикулярна блокада з приступами втрати свідомості. Пацієнту здійснили імплантацію двокамерного кардіостимулятора.

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Повна атріовентрикулярна блокада – що це? Захворювання серця, при якому імпульси з передсердь не доходять до шлуночків, передсердя й шлуночки працюють незалежно, при цьому замісний ритм шлуночків повільніший від ритму передсердь.

Вже через два дні після операції ветерана УПА в задовільному стані виписали додому.

Що відомо про Степана Петраша

Степан Петраш народився у 1927 році у селі Залуква, що в передмісті Галича. Вже в 15-річному віці він склав присягу Юнацтву ОУН. Через діяльність в Українській повстанській армії отримав десять років ув'язнення в північних регіонах Росії.

Та понад 25 років не міг повернутись додому. Про свій життєвий шлях як націоналіста й борця за волю України Степан Петраш описав у книжці спогадів "Була собі пригодонька".