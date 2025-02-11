Кір в Чернівцях

Про цей випадок повідомив Департамент охорони здоров’я Чернівецької ОДА, передає 24 Канал. Експерти акцентують на тому, що майже чверть дітей регіону (23,5%), які мали отримати щеплення згідно з Національним календарем вакцинації, досі його не зробили.

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Причини такого стану речей різноманітні, серед яких:

відмова батьків через релігійні переконання;

побоювання через можливі побічні реакції;

відкладання вакцинації без жодних обґрунтованих причин.

З початку року в області зареєстровано летальний випадок, померла 10-річна дитина, яка не була вакцинована. Епідеміологи провели розслідування, визначили контактних осіб та організували медичне спостереження за ними. Це дозволило зупинити подальше поширення інфекції в зазначеному осередку,

– повідомили в департаменті.

Що треба знати про кір

Кір — це інфекційне захворювання вірусного походження, яке проявляється у вигляді великих червоних висипань на шкірі. Найчастіше на кір хворіють діти, але дорослі також можуть заразитися.

Зараження відбувається повітряно-крапельним шляхом. Якщо поруч перебуває хворий, до 90% людей без імунітету до вірусу кору можуть захворіти. Для інфікування достатньо вдихнути заражене повітря або торкнутися інфікованої поверхні, а потім доторкнутися до очей, носа чи рота.

Хворі на кір здатні передавати вірус іншим людям за чотири дні до появи висипань і впродовж чотирьох днів після їх появи. Сам вірус може залишатися в повітрі до двох годин.

Завдяки вакцинації захворюваність на кір у сучасному світі значно знизилася. У період з 2000 по 2018 рік рівень смертності від цієї хвороби зменшився на 73%. Близько 86% дітей у світі отримали хоча б одну дозу вакцини.

У більшості випадків хвороба проходить самостійно протягом 10 – 14 днів і не потребує спеціального лікування.

Для полегшення стану хворого та зниження симптомів рекомендується:

підтримувати водний баланс, регулярно вживаючи рідину;

більше відпочивати;

у разі потреби приймати жарознижувальні препарати, такі як парацетамол або ібупрофен, якщо висока температура завдає значного дискомфорту. Ці рекомендації стосуються як дітей, так і дорослих.

Після появи висипань важливо дотримуватися ізоляції впродовж чотирьох днів, щоб мінімізувати ризик зараження.