Варикозні вузли, розпухлі від набряків ноги свідчать про варикозну хворобу. Вона призводить до утворення трофічних виразок, згущення крові та тромбів. Варикозна хвороба може спровокувати серйозні проблеми зі здоров'ям, якщо вчасно не звернутися до лікаря.

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Чому виникає варикоз

Причиною появи варикозної хвороби може бути генетична схильність – спадкова слабкість судинної стінки. А також зовнішні фактори, наприклад, тривалі навантаження на ноги.

У нормі кров циркулює венами до серця знизу нагору. Сама по собі вена не здатна стискатися, тому кров піднімається завдяки роботі литкових м'язів та клапанів, які розміщені всередині вен. Вони працюють як ворота, які відчиняються тільки в один бік: пропускають кров до серця, але замикаються, якщо вона тече назад через гравітацію.

При варикозній хворобі вен клапани працюють неправильно і кров може стікати вниз та застоюватись. Такі порушення кровотоку призводять до розтягування та розширення вен, які помітні через шкіру.

Постійний застій крові може призвести до запалення вен, який спричиняє утворення тромбів. Якщо один з них відірветься, то може потрапити в серце або легені, заблокувавши постачання крові, а це може призвести до смерті.

Хто має більшу схильність до варикозу

Є категорії пацієнтів, які перебувають у групі ризику, тобто особливо схильні до захворювань вен:

люди похилого віку, які ведуть малорухливий спосіб життя;

вагітні жінки;

люди, які мають родичів із захворюванням вен;

спортсмени через регулярні фізичні навантаження;

люди, яким доводиться на роботі постійно сидіти чи стояти.

Крім того, до варикозної хвороби вен можуть призвести часті авіаперельоти, прийом гормональних препаратів (деякі з них підвищують ризик утворення тромбів), захворювання серцево-судинної системи, цукровий діабет та надмірна вага. Також до захворювання схильні люди, які курять, вживають алкоголь, їдять багато жирної та смаженої їжі.