Хотя физическая активность в целом считается полезной для нас, мы недавно увидели, как она улучшает здоровье мозга и когнитивные функции. Физические упражнения могут защитить от возрастного понижения умственных способностей, бороться с депрессией и положительно влиять на пластичность мозга и обучение.
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Новое исследование терапии ПТСР
Исследователи из австралийского Университета Нового Южного Уэльса пытались определить, как нагрузку вливают на людей с ПТСР. Все они прошли девять сеансов экспозиционной терапии, в которой пациенты, ассоциирующие раздражители с травматическим опытом, например определенные запахи или среда, подвергаются влиянию этих триггеров, чтобы постепенно ассоциировать их с безопасностью.
Сначала добровольцев разделили на две группы: одна после каждого сеанса десять минут выполняла аэробные упражнения, вторая делала растяжку.
Физические нагрузки помогают выздороветь от ПТСР
Через неделю после завершения терапии тяжесть симптомов ПТСР была одинаковой у всех участников исследования. Но за полгода в первой группе показатели снизились. Следовательно, для закрепления пользы аэробных упражнений требуется время.
По словам ученых, это первый раз, когда подобные результаты наблюдаются в клинических условиях, хотя они призывают осторожничать, учитывая раннее состояние исследования и небольшую выборку. Сейчас идет более масштабное испытание, изучающее потенциал аэробных упражнений для усиления экспозиционной терапии посттравматических стрессовых расстройств.