Хотя физическая активность в целом считается полезной для нас, мы недавно увидели, как она улучшает здоровье мозга и когнитивные функции. Физические упражнения могут защитить от возрастного понижения умственных способностей, бороться с депрессией и положительно влиять на пластичность мозга и обучение.

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Новое исследование терапии ПТСР

Исследователи из австралийского Университета Нового Южного Уэльса пытались определить, как нагрузку вливают на людей с ПТСР. Все они прошли девять сеансов экспозиционной терапии, в которой пациенты, ассоциирующие раздражители с травматическим опытом, например определенные запахи или среда, подвергаются влиянию этих триггеров, чтобы постепенно ассоциировать их с безопасностью.

Аэробные упражнения – что это? хоть какой вид физических упражнений относительно низкой интенсивности, где кислород употребляется как основной источник энергии для поддержания мышечной двигательной деятельности. Например, ходьба, бег, плавание, коньки, подъем по лестнице, гребли, катание на роликах, танцы, баскетбол, теннис.

Сначала добровольцев разделили на две группы: одна после каждого сеанса десять минут выполняла аэробные упражнения, вторая делала растяжку.

Физические нагрузки помогают выздороветь от ПТСР

Через неделю после завершения терапии тяжесть симптомов ПТСР была одинаковой у всех участников исследования. Но за полгода в первой группе показатели снизились. Следовательно, для закрепления пользы аэробных упражнений требуется время.

По словам ученых, это первый раз, когда подобные результаты наблюдаются в клинических условиях, хотя они призывают осторожничать, учитывая раннее состояние исследования и небольшую выборку. Сейчас идет более масштабное испытание, изучающее потенциал аэробных упражнений для усиления экспозиционной терапии посттравматических стрессовых расстройств.