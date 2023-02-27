Чоловіче безпліддя

Проблема безпліддя зростає, і вона залежить від багатьох факторів. Близько 40% випадків репродуктивних проблем виникають саме з боку чоловіків, а не жінок.

Також на тему: За останні 30 років сильно збільшилася довжина чоловічого члена

Зокрема, вважається, що низька кількість сперматозоїдів та їхня погана рухливість є основними факторами зростання рівня безпліддя серед чоловіків. Попередній аналіз, проведений дослідницькою командою EARTH, показав, що якість сперми знизилися на 42% за останні 20 років.

Фізична активність впливає на безпліддя чоловіків

У новому дослідженні американські вчені вивчили репродуктивну функцію 1,5 тисячі сімейних пар. Серед добровольців було 377 чоловіків із безпліддям.

Вони виявили, що чоловіки, які часто піднімали або переміщали важкі предмети на роботі, мали на 46% більшу концентрацію сперматозоїдів у порівнянні з тими, хто не мав фізичної роботи. Також у них виявилися вищі рівні тестостерону та естрогену.

З уроків біології ми пам'ятаємо, що "чоловічі" та "жіночі" гормони зустрічаються у представників обох статей, але в різній кількості. У цьому випадку ми припускаємо, що надлишок тестостерону у чоловіків перетворюється на естроген, щоб підтримувати в організмі нормальні рівні обох гормонів,

– пояснила співавторка дослідження Лідія Мінгес-Аларкон.

Результати дослідження можуть покращити репродуктивний потенціал чоловіків та допомогти впоратися з кризою безпліддя у світі. Крім того, чоловіче безпліддя пов'язане з ризиком серцево-судинних та аутоімунних захворювань. Тому профілактика важлива не тільки як підвищення фертильності, але й загального зміцнення здоров'я.