Мужское бесплодие

Проблема бесплодия растет и зависит от многих факторов. Около 40% случаев репродуктивных проблем возникают как раз со стороны мужчин, а не женщин.

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В частности, считается, что низкое количество сперматозоидов и их плохая подвижность являются основными факторами роста бесплодия среди мужчин. Предварительный анализ, проведенный исследовательской командой EARTH, показал, что качество спермы снизилось на 42% за последние 20 лет.

Физическая активность влияет на бесплодие мужчин

В новом исследовании американские ученые изучили репродуктивную функцию 1,5 тысячи семейных пар. Среди добровольцев находились 377 мужчин с бесплодием.

Они обнаружили, что мужчины, часто поднимавшие или перемещавшие тяжелые предметы на работе, имели на 46% большую концентрацию сперматозоидов по сравнению с теми, кто не имел физической работы. Также у них оказались более высокие уровни тестостерона и эстрогена.

Из уроков биологии мы помним, что "мужские" и "женские" гормоны встречаются у представителей обоих полов, но в разном количестве. В этом случае мы предполагаем, что избыток тестостерона у мужчин превращается в эстроген, чтобы поддерживать в организме нормальные уровни обоих гормонов.

– объяснила соавтор исследования Лидия Мингес-Алларкон.

Результаты исследования могут улучшить репродуктивный потенциал мужчин и помочь справиться с кризисом бесплодия в мире. Кроме того, мужское бесплодие связано с риском сердечно-сосудистых и аутоиммунных заболеваний. Поэтому профилактика важна не только как повышение фертильности, но и всеобщее укрепление здоровья.