Нове дослідження діабету

За словами дослідників з Університету Турку у Фінляндії зазначають, що особливо корисна для здоров'я пурпурна картопля. Виявляється, ці пігменти можуть знизити ризик діабету, впливаючи на енергетичний обмін, мікробіоту кишечника та запалення.

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Це особливо важливо, враховуючи поширеність цього захворювання в усьому світі. За даними CDC, трохи понад 37 мільйонів американців страждають на діабет. Крім того, близько 96 мільйонів дорослих старше 18 років мають переддіабет, і вони можуть навіть не знати про це.

Користь фіолетових овочів та фруктів

Ефект, який спостерігався в цьому дослідженні, був ще сильнішим серед харчових продуктів, які містять ацильований антоціан. Їх багато в таких продуктах, як фіолетова картопля, редис, фіолетова морква та червона капуста.

Генотип рослини визначає, які антоціани вона містить. Загалом фіолетові овочі містять багато ацильованих антоціанів. На них багата фіолетова картопля, особливо фінський сорт Synkeä Sakari,

– каже Кан Чен, який вивчає харчові науки в Університеті Турку.

Такі продукти, як чорниця та шовковиця, містять в основному неацильовані антоціани. Вони гірше засвоюються, але мають інші важливі функції. Наприклад, покращують здоров'я кишечника, пригнічують запалення та регулюють метаболізм глюкози та ліпідів, що також знижує ризик розвитку діабету.