Новое исследование диабета

По словам исследователей из Университета Турка в Финляндии отмечают, что особенно полезен для здоровья пурпурный картофель. Оказывается, эти пигменты могут снизить риск диабета, влияя на энергетический обмен, микробиот кишечника и воспаление.

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Это особенно важно, учитывая распространенность этого заболевания по всему миру. По данным CDC, чуть более 37 миллионов американцев страдают диабетом. Кроме того, около 96 миллионов взрослых старше 18 лет имеют преддиабет, и они могут даже не знать об этом.

Польза фиолетовых овощей и фруктов

Эффект, наблюдавшийся в этом исследовании, был еще более сильным среди пищевых продуктов, содержащих ацилированный антоциан. Их много в таких продуктах, как фиолетовый картофель, редис, фиолетовая морковь и красная капуста.

Генотип растения определяет, какие антоцианы оно содержит. В общем, фиолетовые овощи содержат много ацилированных антоцианов. Ими богат фиолетовый картофель, особенно финский сорт Synkeä Sakari,

– говорит Кан Чен, изучающий пищевые науки в Университете Турка.

Такие продукты, как черника и шелковица, содержат в основном неацилированные антоцианы. Они хуже усваиваются, но имеют другие важные функции. Например, улучшают здоровье кишечника, ингибируют воспаление и регулируют метаболизм глюкозы и липидов, что также снижает риск развития диабета.