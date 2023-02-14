Новое исследование уровня сахара в крови

В исследовании изучалась взаимосвязь между семейным положением, качеством брака и средним уровнем глюкозы в крови у пожилых людей. Участниками стали 3335 человек в возрасте 50 – 89 лет, не болеющих сахарным диабетом.

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В течение десяти лет они спрашивали о том, находятся ли они в отношениях и как изменялось их семейное положение. Им также задавали вопросы, которые помогли бы понять, насколько отношения между испытуемыми и их партнерами теплые и поддерживающие.

Брак положительно влияет на здоровье

Согласно полученным данным, при вступлении в брак или партнерство в анализе крови отмечалось улучшение такого показателя, как гликированный гемоглобин. Он позволяет понять, каков был уровень глюкозы в крови за последние несколько месяцев. Так вот, жизнь в паре приводила к понижению этого показателя. И это отлично, потому что нормальный уровень гликированного гемоглобина снижает риск смерти. Но без отношений этот показатель рос.

Интересно, что уровень глюкозы в крови оказывает существенное влияние сам факт наличия пара, а не качество отношений. Ученые не нашли объяснения этому результату, но возможно кто-то недооценивает поддержку партнера. Или в исследовании пропустили какую-нибудь важную деталь.