Уряд Фінляндії хоче внести поправки в закон про сексуальні домагання. Чоловіки можуть потрапити до в'язниці на пів року за дікпіки (фото статевих членів), про які ніхто не просив.

Про це повідомив представник міністерства юстиції країни Самі Кіріако, пише The Daily Mail.

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Кіріакос зазначив, що зараз також ведуться розмови й про те, щоб ввести покарання за харасмент в словесному і текстовому форматі.

Аналіз проведених опитувань свідчить про те, що сексуальне домагання зустрічається досить часто, і в більшості випадків жертвами стають жінки. Тому вкрай важливо приділити увагу цій проблемі та вирішити, як розглядати це явище з точки зору закону,

– сказав він.

Оформлений законопроєкт можуть представити в наступному році. Після цього ініціативу повинен оцінити парламент.

Чому це важливо

В організації Plan International розповіли, що домагання в інтернеті – широко поширене явище. Опитавши 14 тисяч дівчаток і жінок з усього світу, автори дослідження з'ясували, що з харасмент в мережі стикався 51 відсоток респондентів.

Дікпік – що це? Дікпік від англійського "dick pic" перекладається як "фото пеніса". Користувачі відправляють фото чоловічого статевого органу на мобільний телефон або особистим повідомленням в соціальних мережах. Це явище іноді розглядається як форма ексгібіціонізму, іноді як сексуальне домагання, в деяких випадках – як різновид тролінгу.

Близько 35% учасниць опитування у віці від 15 до 25 років заявили, що отримували відверті фотографії або картинки. Згідно з чинними у Фінляндії нормам, злочини кваліфікуються як харасмент лише при фізичному контакті.