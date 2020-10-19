В Финляндии хотят сажать в тюрьму мужчин за непрошеные фото пенисов
Правительство Финляндии хочет внести поправки в закон о сексуальных домогательствах. Мужчины могут попасть в тюрьму на полгода за дикпики (фото половых членов), о которых никто не просил.
Об этом сообщил представитель министерства юстиции страны Сами Кириако, пишет The Daily Mail.
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Кириакос отметил, что сейчас также ведутся разговоры и о том, чтобы ввести наказание за харассмент в словесном и текстовом формате.
Анализ проведенных опросов свидетельствует о том, что сексуальное домогательство встречается довольно часто, и в большинстве случаев жертвами становятся женщины. Поэтому крайне важно уделить внимание этой проблеме и решить, как рассматривать это явление с точки зрения закона,
– сказал он.
Оформленный законопроект могут представить в следующем году. После этого инициативу должен оценить парламент.
Почему это важно
В организации Plan International рассказали, что домогательства в интернете – широко распространенное явление. Опросив 14 тысяч девочек и женщин со всего мира, авторы исследования выяснили, что с харассментом в сети сталкивался 51 процент респондентов.
Около 35% участников опроса в возрасте от 15 до 25 лет заявили, что получали откровенные фотографии или картинки. Согласно действующим в Финляндии нормам, преступления квалифицируются как харассмент только при физическом контакте.