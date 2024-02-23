Мова фінастерид. Таких висновків дійшли учені Університету Іллінойсу в Урбан-Шампейні. Результати дослідження опубліковані в Journal of Lipid Research.

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Учені відзначили суттєвий зв'язок між вживанням фінастериду і зниженням рівня холестерину в чоловіків, які брали участь у Національному дослідженні здоров’я та харчування в США.

Результати уже перевірили у дослідах на тваринах. У мишей, які отримували високі дози фінастериду, фіксували зниження рівня холестерину в крові, уповільнення прогресування атеросклерозу, а також значне зниження запалення в печінці.

"Рівень холестерину у чоловіків, які приймали фінастерид, був у середньому на 30 % нижчим, ніж у тих, хто не приймав препарат", – повідомив автор дослідження Жауме Аменгуаль.

Перспектива відкриття

Учені застерегли, що дослідження має низку обмежень, зокрема малу вибірку.

Водночас навіть попередні результати становлять значний інтерес науковців, а тому потребують подальшого вивчення впливу фінастериду на організм.

Цікаво, що наразі учені не знають, як саме препарат, який застосовують для лікування облисіння та аденоми простати, пов'язаний з рівнем холестерину, та це може відкрити нові шляхи для профілактики та лікування серцево-судинних захворювань.

Також учені наголошують, що ефект зниження холестерину був помітний лише за високих доз фінастериду. А ось ефект меншого дозування – ученим слід ще перевірити.