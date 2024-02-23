Язык финастерид. К таким выводам пришли ученые Университета Иллинойса в Урбан-Шампейне. Результаты исследования опубликованы в Journal of Lipid Research.
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Ученые отметили существенную связь между употреблением финастерида и снижением уровня холестерина у мужчин, участвовавших в Национальном исследовании здоровья и питания в США.
Результаты уже проверили в опытах на животных. У мышей, получавших высокие дозы финастерида, фиксировали снижение уровня холестерина в крови, замедление прогрессирования атеросклероза, а также значительное снижение воспаления в печени.
"Уровень холестерина у мужчин, которые принимали финастерид, был в среднем на 30% ниже, чем у тех, кто не принимал препарат", – сообщил автор исследования Жауме Аменгуаль.
Перспектива открытия
Ученые предостерегли, что исследование имеет ряд ограничений, в частности малую выборку.
В то же время даже предварительные результаты представляют значительный интерес ученых, а потому требуют дальнейшего изучения влияния финастерида на организм.
Интересно, что пока ученые не знают, как именно препарат, который применяют для лечения облысения и аденомы простаты, связан с уровнем холестерина, и это может открыть новые пути для профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний.
Также ученые отмечают, что эффект снижения холестерина был заметен только при высоких дозах финастерида. А вот эффект меньшей дозировки – ученым следует еще проверить.