Новий препарат уповільнює хворобу Альцгеймера – нейродегенеративний процес, при якому ушкоджуються нервові клітини та зв'язки в мозку. Тепер препарат можна застосовувати в терапії захворювання, оскільки це безпечно.

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Перший препарат проти хвороби Альцгеймера

Леканемаб – перші ліки для лікування хвороби Альцгеймера. Він проникає в мозок та очищає його від амілоїдних бляшок – відкладень токсичного білка, які утворюються між нервовими клітинами та порушують нормальну роботу мозку. Утворення амілоїдних бляшок вважають ключовим у розвитку хвороби Альцгеймера.

Схвалили ліки до застосування ще у січні 2023 року, проте це зробили у прискореному режимі. Такі винятки FDA робить у тих випадках, коли препарат терміново потрібний на ринку ліків. Потреба препаратів від деменції зростає. Людство старіє і частіше стикається з деменцією в синдромом, при якому погіршуються пам'ять та запам'ятовування нового, увага та здатність приймати рішення.

Зараз препарат схвалений лише для терапії легких нейрокогнітивних розладів – тобто хвороби Альцгеймера на ранній стадії, коли порушення є, проте вони не позначаються на повсякденному житті та не досягають ступеня деменції.

Перші симптоми хвороби Альцгеймера

Це нормально, якщо у літніх людей знижуються когнітивні функції – їм складно поставити будильник на телефоні, вони забувають, який сьогодні день тижня або не можуть знайти окуляри, які у них на голові. Але якщо таке відбувається регулярно, це привід занепокоїтись.

На ранній стадії хвороби Альцгеймера основний симптом – це проблеми з пам'яттю. Наприклад, людина може забувати про нещодавні події та важливі дати. У розмові – плутати назви предметів або довго згадувати, як вони називаються, кілька разів перепитувати чи говорити одне й те саме. Вдома може ставити предмети в несподівані місця, наприклад, праска в холодильник або ключі на полицю у ванній.

Людині може стати складніше концентруватись, пробувати нове, приймати самостійні рішення. Люди з Альцгеймером можуть виявити недалекоглядність і, наприклад, довіритися шахраям. Часті перепади настрою, підвищена тривожність, підозрілість, якої раніше не було, також можуть бути симптомом хвороби.