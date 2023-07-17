Новый препарат замедляет болезнь Альцгеймера – нейродегенеративный процесс, при котором повреждаются нервные клетки и связки мозга. Теперь препарат можно применять в терапии заболевания, потому что это безопасно.

Также на тему Вакцина БЦЖ защищает от еще одной опасной болезни

Первый препарат против болезни Альцгеймера

Леканемаб – первое лекарство для лечения болезни Альцгеймера. Он проникает в мозг и очищает его от амилоидных бляшек – отложений токсического белка, которые образуются между нервными клетками и нарушают нормальную работу мозга. Образование амилоидных бляшек считается ключевым в развитии болезни Альцгеймера.

Приняли лекарства к применению еще в январе 2023 года, однако это сделали в ускоренном режиме. Такие исключения FDA производит в тех случаях, когда препарат срочно нужен на рынке лекарств. Потребность препаратов от деменции растет. Человечество стареет и чаще сталкивается с деменцией в синдроме, при котором ухудшаются память и запоминание нового, внимание и способность принимать решения.

Сейчас препарат одобрен только для терапии легких нейрокогнитивных расстройств – то есть болезни Альцгеймера на ранней стадии, когда нарушения есть, однако они не отражаются на повседневной жизни и не достигают степени деменции.

Первые симптомы болезни Альцгеймера

Это нормально, если у пожилых людей снижаются когнитивные функции – им сложно поставить будильник на телефоне, они забывают, какой сегодня день недели или не могут найти у них на голове очки. Но если такое происходит регулярно, это повод беспокоиться.

На ранней стадии болезни Альцгеймера основной симптом – проблемы с памятью. Например, человек может забывать о недавних событиях и важных датах. В разговоре – путать названия предметов или долго вспоминать, как они называются, несколько раз переспрашивать или говорить одно и то же. Дома может ставить предметы в неожиданные места, например утюг в холодильник или ключи на полку в ванной.

Человеку может стать сложнее концентрироваться, пробовать новое, принимать самостоятельные решения. Люди с Альцгеймером могут проявить недальновидность и, например, довериться мошенникам. Частые перепады настроения, повышенная тревожность, ранее не было подозрительности, также могут быть симптомом болезни.