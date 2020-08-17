Надмірна вага – це проблема багатьох людей, ожиріння не лише погіршує якість життя, а й може стати причиною розвитку інших захворювань. Тепер вчені заявили, що схуднення до настання старості допоможе зменшити ризики передчасної смерті.

Так, якщо людина з надмірною вагою схудне впродовж середнього віку, то ризики передчасної смерті знижуються майже вполовину. Про це свідчить дослідження, яке опублікували в медичному журналі JAMA Network Open

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Фактор довголіття – індекс маси тіла

Примітно, що зниження ваги після досягнення середнього віку не впливає на ризики смерті.

За розрахунками дослідників 12.4% передчасних смертей в США можна пояснити високими показниками індексу маси тіла.

Що таке індекс маси тіла? Індекс маси тіла (ІМТ) ІМТ – це оптимальний показник для оцінки розмірів тіла (ваги та зросту), які дозволяють оцінити ризики для здоров’я.

Показники ІМТ в межах норми свідчать про низький ризик серцево-судинних захворювань та діабету.

Якщо в результаті розрахунку позначка ІМТ менше 18,5, то ми можемо вважати, що людина має недостатню вагу.

Показники індексу маси тіла Показники в діапазоні 18,5-24.9 свідчать про те, що вага в нормі. Позначка 25-29,9 – це вже ознака надлишкової ваги. Якщо людина отримала результат 30 і вище, можна говорити про ожиріння.

До теми Як розрахувати індекс маси тіла

Як проводили дослідження

Науковці проаналізували медичні дані понад 24 тисяч учасників, які брали участь у Національній програмі перевірки здоров'я та харчування у період між 1998-2005 роками.

Вік учасників 40-74 роки на момент участі в дослідженні, але данні містять і індекс маси тіла учасників такого періоду життя:

коли їм було 25 років;

за 10 років до участі в дослідженні;

вік, коли вони почали брати участь в дослідженні.

Результати дослідження

Виявилось, що учасники, чий індекс маси тіла знизився від відмітки "ожиріння" до відмітки "надлишкова вага" у віці орієнтовно 25-40 років, мали на 54% нижчі ризики померти передчасно, ніж ті, хто весь час мав ожиріння.

Цікаво, що ті, кому вдалося схуднути й залишитись в межах "надлишкова вага", мали такі самі ризики смерті як і ті, хто весь час мав надлишкову вагу, але не ожиріння.

Попри те, що дослідження вказує на ризики передчасної смерті, йдеться також про зниження ризиків багатьох хронічних захворювань, зокрема діабету, серцевих захворювань й навіть раку,

– зазначив автор дослідження доктор Джоан Менсон.