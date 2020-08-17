Фактор, який потрібно змінити до настання старості
Надмірна вага – це проблема багатьох людей, ожиріння не лише погіршує якість життя, а й може стати причиною розвитку інших захворювань. Тепер вчені заявили, що схуднення до настання старості допоможе зменшити ризики передчасної смерті.
Так, якщо людина з надмірною вагою схудне впродовж середнього віку, то ризики передчасної смерті знижуються майже вполовину. Про це свідчить дослідження, яке опублікували в медичному журналі JAMA Network Open
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Фактор довголіття – індекс маси тіла
Примітно, що зниження ваги після досягнення середнього віку не впливає на ризики смерті.
За розрахунками дослідників 12.4% передчасних смертей в США можна пояснити високими показниками індексу маси тіла.
Що таке індекс маси тіла?Індекс маси тіла (ІМТ) ІМТ – це оптимальний показник для оцінки розмірів тіла (ваги та зросту), які дозволяють оцінити ризики для здоров’я.
Показники ІМТ в межах норми свідчать про низький ризик серцево-судинних захворювань та діабету.
Якщо в результаті розрахунку позначка ІМТ менше 18,5, то ми можемо вважати, що людина має недостатню вагу.
- Показники в діапазоні 18,5-24.9 свідчать про те, що вага в нормі.
- Позначка 25-29,9 – це вже ознака надлишкової ваги.
- Якщо людина отримала результат 30 і вище, можна говорити про ожиріння.
До теми Як розрахувати індекс маси тіла
Як проводили дослідження
Науковці проаналізували медичні дані понад 24 тисяч учасників, які брали участь у Національній програмі перевірки здоров'я та харчування у період між 1998-2005 роками.
Вік учасників 40-74 роки на момент участі в дослідженні, але данні містять і індекс маси тіла учасників такого періоду життя:
- коли їм було 25 років;
- за 10 років до участі в дослідженні;
- вік, коли вони почали брати участь в дослідженні.
Результати дослідження
Виявилось, що учасники, чий індекс маси тіла знизився від відмітки "ожиріння" до відмітки "надлишкова вага" у віці орієнтовно 25-40 років, мали на 54% нижчі ризики померти передчасно, ніж ті, хто весь час мав ожиріння.
Цікаво, що ті, кому вдалося схуднути й залишитись в межах "надлишкова вага", мали такі самі ризики смерті як і ті, хто весь час мав надлишкову вагу, але не ожиріння.
Попри те, що дослідження вказує на ризики передчасної смерті, йдеться також про зниження ризиків багатьох хронічних захворювань, зокрема діабету, серцевих захворювань й навіть раку,
– зазначив автор дослідження доктор Джоан Менсон.