Избыточный вес – это проблема многих людей, ожирение не только ухудшает качество жизни, но и может стать причиной развития других заболеваний. Теперь ученые заявили, что похудение до наступления старости поможет уменьшить риски преждевременной смерти.

Так, если человек с избыточным весом похудеет на протяжении среднего возраста, то риски преждевременной смерти снижаются почти вполовину. Об этом свидетельствует исследование, которое опубликовали в медицинском журнале JAMA Network Open

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Фактор долголетия – индекс массы тела

Примечательно, что снижение веса после достижения среднего возраста не влияет на риски смерти.

По расчетам исследователей, 12.4% преждевременных смертей в США можно объяснить высокими показателями индекса массы тела.

Что такое индекс массы тела?

Индекс массы тела (ИМТ) ИМТ – это оптимальный показатель для оценки размеров тела (веса и роста), которые позволяют оценить риски для здоровья.

Показатели ИМТ в пределах нормы свидетельствуют о низком риске сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.

Если в результате расчета отметка ИМТ меньше 18,5, то мы можем считать, что человек имеет недостаточный вес.

Показатели индекса массы тела Показатели в диапазоне 18,5-24.9 свидетельствуют о том, что вес в норме. Отметка 25-29,9 – это уже признак избыточного веса. Если человек получил результат 30 и выше, можно говорить об ожирении.

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Как проводили исследования

Ученые проанализировали медицинские данные более 24 тысяч участников, которые принимали участие в Национальной программе проверки здоровья и питания в период между 1998-2005 годы.

Возраст участников 40-74 года на момент участия в исследовании, но данные содержат и индекс массы тела участников такого периода жизни:

когда им было 25 лет;

за 10 лет до участия в исследовании;

возраст, когда они начали участвовать в исследовании.

Результаты исследования

Оказалось, что участники, чей индекс массы тела снизился с отметки "ожирение" до отметки "избыточный вес" в возрасте ориентировочно 25-40 лет, имели на 54% ниже риски умереть преждевременно, чем те, кто все время имел ожирение.

Интересно, что те, кому удалось похудеть и остаться в пределах "избыточный вес", имели такие же риски смерти как и те, кто все время имел избыточный вес, но не ожирение.

Несмотря на то, что исследование указывает на риски преждевременной смерти, речь идет также о снижении рисков многих хронических заболеваний, в частности диабета, сердечных заболеваний и даже рака,

- отметил автор исследования доктор Джоан Мэнсон.