Учені Медичної школи Каліфорнійського університету в Сан-Дієго мають гарні новини: препарат, який досі використовували при лікуванні діабету 2-го типу, є ефективним лікарським засобом у випадку апное. І це перші ліки, які показали себе настільки добре у випадку апное.

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Тирзепатид – ліки проти апное

Передусім варто пояснити про саму недугу. Синдром обструктивного апное сну – розлад, який характеризується повторюваними епізодами нерегулярного дихання внаслідок повної або часткової блокади верхніх дихальних шляхів. Небезпека цього стану у тому, що він може призвести до зниження рівня кисню в крові, а також підвищення ризику серцево-судинних ускладнень, зокрема гіпертонії.

Дослідження, яке уже опублікували у New England Journal of Medicine, свідчить про потенціал тирзепатиду для покращення якості життя людей, які страждають від синдрому обструктивного апное сну.

Це нова, важлива віха в лікуванні синдрому обструктивного апное сну. Тирзепатид пропонує новий багатообіцяючий терапевтичний варіант, який усуває як респіраторні, так і метаболічні ускладнення від недуги

– зазначив учений Атул Малхотра.

Деталі дослідження

Кількість пацієнтів із цим синдромом у всьому світі наближається до 936 мільйонів. Тож нові шляхи подолання недуги є важливими і необхідними.

У третій фазі досліджень дієвості тирзепатиду взяли участь 469 учасників з 9 країн із помірним та важким обструктивним апное сну, в яких діагностовано клінічне ожиріння.

Пацієнтам вводили 10 або 15 міліграмі препарату ін'єкційно або плацебо – залежно від того, до якої групи вони входили (жоден з учасників не знав до якої входить він).

Вплив тирзепатиду оцінювали упродовж 52 тижнів.

Ефективність препарату

Тирзепатид допоміг значно зменшити кількість перерв дихання під час сну, що є ключовим показником, який використовується для вимірювання тяжкості захворювання.

Це покращення було набагато більшим, ніж те, яке спостерігали в учасників, які отримували плацебо.

Також уені виявили, що терапія покращила інші аспекти, пов'язані з обструктивним апное сну, як-от зменшення факторів ризику серцево-судинних захворювань і зниженням маси тіла. Щодо побічних реакіцій на препарат, найпоширенішими були легкі проблеми зі шлунком.

У майюутньому вчені планують провести клінічні випробування щодо вивчення довгострокових ефектів тирзепатиду.