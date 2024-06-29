Ученые Медицинской школы Калифорнийского университета в Сан-Диего имеют хорошие новости: препарат, который до сих пор использовали при лечении диабета 2-го типа, является эффективным лекарственным средством в случае апноэ. И это первые лекарства, которые показали себя настолько хорошо в случае апноэ.

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Тирзепатид – лекарства против апноэ

Прежде всего стоит объяснить о самом недуге. Синдром обструктивного апноэ сна – расстройство, характеризующееся повторяющимися эпизодами нерегулярного дыхания вследствие полной или частичной блокады верхних дыхательных путей. Опасность этого состояния в том, что оно может привести к снижению уровня кислорода в крови, а также повышению риска сердечно-сосудистых осложнений, в частности гипертонии.

Исследование, которое уже опубликовали в New England Journal of Medicine, свидетельствует о потенциале тирзепатида для улучшения качества жизни людей, страдающих от синдрома обструктивного апноэ сна.

Это новая, важная веха в лечении синдрома обструктивного апноэ сна. Тирзепатид предлагает новый многообещающий терапевтический вариант, который устраняет как респираторные, так и метаболические осложнения от недуга

– отметил ученый Атул Малхотра.

Детали исследования

Количество пациентов с этим синдромом во всем мире приближается к 936 миллионам. Поэтому новые пути преодоления недуга являются важными и необходимыми.

В третьей фазе исследований действенности тирзепатида приняли участие 469 участников из 9 стран с умеренным и тяжелым обструктивным апноэ сна, у которых диагностировано клиническое ожирение.

Пациентам вводили 10 или 15 миллиграммов препарата инъекционно или плацебо – в зависимости от того, к какой группе они входили (ни один из участников не знал в какую входит он).

Влияние тирзепатида оценивали в течение 52 недель.

Эффективность препарата

Тирзепатид помог значительно уменьшить количество перерывов дыхания во время сна, что является ключевым показателем, который используется для измерения тяжести заболевания.

Это улучшение было гораздо большим, чем то, которое наблюдали у участников, получавших плацебо.

Также ученые обнаружили, что терапия улучшила другие аспекты, связанные с обструктивным апноэ сна, например уменьшение факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний и снижением массы тела. Относительно побочных реакиций на препарат, самыми распространенными были легкие проблемы с желудком.

В будущем ученые планируют провести клинические испытания по изучению долгосрочных эффектов тирзепатида.