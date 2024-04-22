Відомо, що хворі споживали м'ясо тварин, яких впольювали у регіоні поширення цього захворювання.
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Пріонною хворобою уперше заразились люди
Дотепер у світі не фіксували випадків передачі пріонної інфекції від тварин до людей.
Однак, наразі медики описали клінічний випадок інфікування 72-річного пацієнта. Чоловік потрапив до лікарні після того, як у нього стався раптовий сплеск агресії та спантеличення.
Лікарі розпочали лікування, але чоловік помер через місяць.
Усе б нічого, але трохи раніше помер його друг, який був разом із ним на полюванні. У нього лікарі діагностували хворобу Кройцфельда – Якоба.
Споживання м'яса радять контролювати
Учені радять більш детально дослідити, чи може споживання м’яса звірів з регіонів, де поширена пріонна хвороба, нашкодити людині.
Що відомо про пріонну хворобу
- У Північній Америці ще у кінці лютому цього року почали повідомляти про сплеск випадків хронічної виснажливої хвороби (CWD), що вражає місцевих оленів.
- Захворювання, також відоме як "хвороба зомбі-оленів".
- Пріонні захворювання особливо небезпечні, адже вони стійкі та можуть зберігатися в навколишньому середовищі роками.
- При цьому ці інфекції не піддаються традиційним методам лікування, таким як формальдегід, радіація і навіть спалювання за високих температур.
- Ба більше, пріони не викликають імунної відповіді, що ускладнює їх виявлення звичайними засобами.