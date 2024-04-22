Відомо, що хворі споживали м'ясо тварин, яких впольювали у регіоні поширення цього захворювання.

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Пріонна хвороба – що це? Пріонна хвороба – досить важке і виснажливе захворювання, яке виникає унаслідок накопиченням у нервовій системі патологічно згорнутих білків – пріонів.

Пріонною хворобою уперше заразились люди

Дотепер у світі не фіксували випадків передачі пріонної інфекції від тварин до людей.

Однак, наразі медики описали клінічний випадок інфікування 72-річного пацієнта. Чоловік потрапив до лікарні після того, як у нього стався раптовий сплеск агресії та спантеличення.

Лікарі розпочали лікування, але чоловік помер через місяць.

Зверніть увагу. Розтин після смерті підтвердив, що у чоловіка була хвороба Кройцфельда – Якоба, яка спричинена пріоном.

Усе б нічого, але трохи раніше помер його друг, який був разом із ним на полюванні. У нього лікарі діагностували хворобу Кройцфельда – Якоба.

Споживання м'яса радять контролювати

Учені радять більш детально дослідити, чи може споживання м’яса звірів з регіонів, де поширена пріонна хвороба, нашкодити людині.

Що відомо про пріонну хворобу