Известно, что больные потребляли мясо животных, которых поймали в регионе распространения этого заболевания.

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Прионная болезнь – что это? Прионная болезнь – достаточно тяжелое и изнурительное заболевание, которое возникает вследствие накопления в нервной системе патологически свернутых белков – прионов.

Прионной болезнью впервые заразились люди

До сих пор в мире не фиксировали случаев передачи прионной инфекции от животных к людям.

Однако, сейчас медики описали клинический случай инфицирования 72-летнего пациента. Мужчина попал в больницу после того, как у него произошел внезапный всплеск агрессии и смятение.

Врачи начали лечение, но мужчина умер через месяц.

Обратите внимание. Вскрытие после смерти подтвердило, что у мужчины была болезнь Кройцфельда – Якоба, которая вызвана прионом.

Все бы ничего, но чуть раньше умер его друг, который был вместе с ним на охоте. У него врачи диагностировали болезнь Кройцфельда – Якоба.

Потребление мяса советуют контролировать

Ученые советуют более детально исследовать, может ли потребление мяса зверей из регионов, где распространена прионная болезнь, навредить человеку.

Что известно о прионной болезни