Известно, что больные потребляли мясо животных, которых поймали в регионе распространения этого заболевания.
Смотрите также "Орган, который не болит": 3 неожиданные симптомы проблем с печенью
Прионной болезнью впервые заразились люди
До сих пор в мире не фиксировали случаев передачи прионной инфекции от животных к людям.
Однако, сейчас медики описали клинический случай инфицирования 72-летнего пациента. Мужчина попал в больницу после того, как у него произошел внезапный всплеск агрессии и смятение.
Врачи начали лечение, но мужчина умер через месяц.
Все бы ничего, но чуть раньше умер его друг, который был вместе с ним на охоте. У него врачи диагностировали болезнь Кройцфельда – Якоба.
Потребление мяса советуют контролировать
Ученые советуют более детально исследовать, может ли потребление мяса зверей из регионов, где распространена прионная болезнь, навредить человеку.
Что известно о прионной болезни
- В Северной Америке еще в конце февраля этого года начали сообщать о всплеске случаев хронической изнурительной болезни (CWD), поражающей местных оленей.
- Заболевание, также известно как "болезнь зомби-оленей".
- Прионные заболевания особенно опасны, ведь они устойчивы и могут сохраняться в окружающей среде годами.
- При этом эти инфекции не поддаются традиционным методам лечения, таким как формальдегид, радиация и даже сжигание при высоких температурах.
- Более того, прионы не вызывают иммунного ответа, что затрудняет их обнаружение обычными средствами.