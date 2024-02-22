Это заболевание, также известно как "болезнь зомби-оленей". Оно распространяется среди местных популяций оленей, что вызывает беспокойство местных властей, защитников природы, общественности и ученых.

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Что это за "болезнь зомби-оленей"

Исследователи отмечают, что CWD является неврологическим заболеванием, характеризующееся множеством симптомов, среди которых:

слюнотечение;

вялость;

спотыкание;

отсутствует взгляд.

Сейчас болезнь уже обнаружена более чем в 800 образцах оленей и лосей в Вайоминге.

Болезнь зомби-оленей представляет для науки тайну, в основе которой лежат прионы – неправильно свернутые белки, способны вызвать неправильное свертывание нормальных белков в мозге. В результате это приводит к деградации,

– объясняют ученые.

Это делает прионные заболевания особенно опасными, ведь они устойчивы и могут сохраняться в окружающей среде годами. При этом эти инфекции не поддаются традиционным методам лечения, таким как формальдегид, радиация и даже сжигание при высоких температурах.

Какие риски

Отмечают, что стремительное распространение болезни в Штатах создает не только экологические риски, а составляет потенциальные риски для здоровья человека. И несмотря на то, что пока ученые не имеют убедительных доказательств того, что болезнь может заражать людей, ученые все же обеспокоены.

Во-первых, потому что прионы, ответственные за CWD, могут инфицировать и размножаться внутри клеток человека – это доказано в лабораторных условиях.

Во-вторых, люди подвергаются воздействию потенциально зараженных животных, охотясь и потребляя оелнину.

Ситуация также осложняется тем, что диагностировать и лечить прионные заболевания у человека.

Более того, прионы не вызывают иммунного ответа, что затрудняет их обнаружение обычными средствами. Таким образом ученые сталкиваются с невероятными проблемами для раннего вмешательства и сдерживания распространения болезни.

Также ученые обеспокоены, что болезнь зомби-оленей затрагивает целые экосистемы. В результате сокращение популяций животных может затронуть другие виды.