Остап Стахив в своем видео манипулирует словами министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, который сообщил о возможных вспышках болезней из-за отключения электроэнергии и водоснабжения. Блогер обвиняет министра в "накачивании" людей неправдой и запугивании тем, что Украина находится в эпидемическом сезоне, в результате чего украинцы могут подхватить различные болезни.

Также на тему В Ивано-Франковске из желудка 6-летней девочки удалили килограмм волос

Стахив проводит аналогию с 1990 – 2000 годами, когда также выключали электроэнергию и водоснабжение. Тогда, по его словам, вроде бы никто не болел, а вот сейчас Министерство здравоохранения Украины заявлениями о вспышках только "запугивает" украинцев.

Ложь Стахива

В интервью BBC от 20 июня 2024 года Виктор Ляшко действительно сказал, что отключения электроэнергии часто приводят к остановке водоснабжения. В свою очередь прекращение водоснабжения в течение длительного времени может привести к повышенному риску передачи инфекционных болезней именно через воду. По словам Ляшко, в 2023 году уже фиксировали вспышку гепатита A, который в частности передается через загрязненную воду.

В то же время Стахив преувеличивает слова министра, Ляшко не запугивал людей потенциальными болезнями. Он лишь сообщил, что из-за несоблюдения людьми обычных правил гигиены во время отключений водоснабжения могут возникнуть различные инфекционные болезни. К примеру, когда человек не помыл руки или продукты, то может подхватить гепатит или холеру. О соблюдении правил гигиены как один из способов предотвращения инфекционных болезней ежегодно писали и в Министерстве здравоохранения Украины и Центре общественного здоровья.

Болезни из-за отключения света

Кроме того, Стахив врет, что, несмотря на отключение света и воды в 1990 – 2000 годах, никто не болел. Преимущественно веерные отключения электроэнергии в Украине пришлись на 1990 годы и 2000 год. Тогда как угроза инфекционных болезней существовала на протяжении всего времени, независимо от года.

Так, по данным Министерства здравоохранения Украины, в 1995 и 2000 году в Украине зафиксировали почти одинаковое количество инфекционных и паразитарных болезней на 100 тысяч населения – более 2,9 тыс. случаев. Так что, заявления Стахива о том, что в 1990 – 2000 "все были здоровы" – неправдивы. Риски инфекционных болезней существовали постоянно, и о них предупреждали.

Некоторые из инфекционных заболеваний также были связаны с загрязненной водой. Например, в 1994 – 1996 годах холерой в Украине заболело 1370 человек. Болезнь широко распространилась в частности вследствие недостаточного обеспечения населения качественной питьевой водой, аварийное состояние канализационных сетей, недостатки в санитарной очистке населенных пунктов. Кроме этого, за 10 месяцев 2000 года в Украине зафиксировали более 18 тысяч случаев заболеваний гепатитом A, фактором передачи была именно вода централизованного снабжения.

Холера – острая диарейная инфекция, которая может возникнуть после употребления загрязненной воды или пищи, зараженных бактериями (холерными вибрионами). Чтобы предотвратить болезнь, следует соблюдать правила гигиены, не купаться и не ловить рыбу в загрязненных водоемах, использовать чистую воду, мыть овощи и фрукты перед употреблением.

Кроме уже упомянутых 1994 – 1996 годов, в Украине также были вспышки холеры в 1998, 1999, 2007, 2011 годах. Последний раз заражение холерой в Украине официально зафиксировали в 2018 году. Согласно данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, за 5 месяцев 2024 года в мире зарегистрировали более 200 тысяч случаев холеры. Странами с наибольшим количеством заболеваний в мире являются Пакистан, Афганистан, Йемен, Сомали и Коморские острова. В Украине же за первые 6 месяцев 2024 года не обнаружили случаев холеры.

Также Стахив высмеял слова Виктора Ляшко о том, что Украина сейчас находится в эпидемическом сезоне. Хотя это вполне нормально, ведь Украина ежегодно проходит несколько эпидемических сезонов. Например, осенью и зимой обычно увеличивается количество острых респираторных заболеваний, тогда как летом фиксируют больше кишечных инфекций и пищевых отравлений.

Усиленный эпидемический сезон наблюдения за холерой в Украине длится с 1 июня по 1 октября. О вспышки различных болезней ежегодно также сообщают международные организации, например, Всемирная организация здравоохранения.