Остап Стахів у своєму відео маніпулює словами міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка, який повідомив про можливі спалахи хвороб через відключення електроенергії та водопостачання. Блогер звинувачує міністра у "накачуванні" людей неправдою та залякуванні тим, що Україна перебуває в епідемічному сезоні, внаслідок чого українці можуть підхопити різні хвороби.

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Стахів проводить аналогію з 1990 – 2000 роками, коли також вимикали електроенергію та водопостачання. Тоді, за його словами, начебто ніхто не хворів, а ось зараз Міністерство охорони здоров'я України заявами про спалахи лише "залякує" українців.

Брехня Стахіва

В інтерв'ю BBC від 20 червня 2024 року Віктор Ляшко справді сказав, що відключення електроенергії часто призводять до зупинки водопостачання. Своєю чергою припинення водопостачання впродовж тривалого часу може призвести до підвищеного ризику передачі інфекційних хвороб саме через воду. За словами Ляшка, у 2023 році вже фіксували спалах гепатиту A, який зокрема передається через забруднену воду.

Водночас Стахів перебільшує слова міністра, Ляшко не залякував людей потенційними хворобами. Він лише повідомив, що через недотримання людьми звичайних правил гігієни під час відключень водопостачання можуть виникнути різні інфекційні хвороби. До прикладу, коли людина не помила руки або продукти, то може підхопити гепатит або холеру. Про дотримання правил гігієни як один зі способів запобігання інфекційним хворобам щороку писали й у Міністерстві охорони здоров'я України та Центрі громадського здоров'я.

Хвороби через відключення світла

Крім того, Стахів бреше, що, попри відключення світла і води у 1990 – 2000 роках, ніхто не хворів. Переважно віялові відключення електроенергії в Україні припали на 1990 роки та 2000 рік. Тоді як загроза інфекційних хвороб існувала впродовж усього часу, незалежно від року.

Так, за даними Міністерства охорони здоров'я України, у 1995 та 2000 році в Україні зафіксували майже однакову кількість інфекційних та паразитарних хвороб на 100 тисяч населення – понад 2,9 тис. випадків. Отже, заяви Стахіва про те, що у 1990 – 2000 "всі були здорові" – неправдиві. Ризики інфекційних хвороб існували постійно, і про них попереджали.

Деякі з інфекційних захворювань також були пов'язані із забрудненою водою. Наприклад, у 1994 – 1996 роках на холеру в Україні захворіло 1370 людей. Хвороба широко розповсюдилася зокрема внаслідок недостатнього забезпечення населення якісною питною водою, аварійний стан каналізаційних мереж, недоліки в санітарному очищенні населених пунктів. Окрім цього, за 10 місяців 2000 року в Україні зафіксували понад 18 тисяч випадків захворювань на гепатит A, фактором передачі була саме вода централізованого постачання.

Холера – гостра діарейна інфекція, яка може виникнути після вживання забрудненої води або їжі, заражених бактеріями (холерними вібріонами). Щоб запобігти хворобі, варто дотримуватися правил гігієни, не купатися та не ловити рибу у забруднених водоймах, використовувати чисту воду, мити овочі та фрукти перед вживанням.

Окрім вже згаданих 1994 – 1996 років, в Україні також були спалахи холери у 1998, 1999, 2007, 2011 роках. Востаннє зараження холерою в Україні офіційно зафіксували у 2018 році. Згідно з даними Європейського центру профілактики та контролю захворювань, за 5 місяців 2024 року у світі зареєстрували понад 200 тисяч випадків холери. Країнами з найбільшою кількістю захворювань у світі є Пакистан, Афганістан, Ємен, Сомалі та Коморські острови. В Україні ж за перші 6 місяців 2024 року не виявили випадків холери.

Також Стахів висміяв слова Віктора Ляшка про те, що Україна зараз перебуває в епідемічному сезоні. Хоча це цілком нормально, адже Україна щороку проходить декілька епідемічних сезонів. Наприклад, восени та взимку зазвичай збільшується кількість гострих респіраторних захворювань, тоді як влітку фіксують більше кишкових інфекцій та харчових отруєнь.

Посилений епідемічний сезон спостереження за холерою в Україні триває з 1 червня до 1 жовтня. Про спалахи різних хвороб щороку також повідомляють міжнародні організації, наприклад, Всесвітня організація охорони здоров'я.