Некоторое время 6-летнюю Веронику лечили амбулаторно. Но лечение положительных результатов не давало.

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Врачи часто обнаруживают трихобезоары у женщин и девочек

Врачи рассказали, что девочка только отказывалась от еды, других симптомов не было. Анализы также были в норме.

Уже после госпитализации в гастроэнтерологическое отделение ребенку сделали исследование желудочно-кишечного тракта. Во время процедур врачи обнаружили в желудке Вероники инородное тело, которым оказался трихобезоар.

Что такое трихобезоар Трихобезоар – это инородное тело в желудке, сформированное из волос или растений. Оно образуется вследствие заглатывания волос. Чаще всего такие случаи случаются с женщинами и девочками, которые имеют привычку жевать волосы.

К счастью, маленькую пациентку успешно прооперировали, а инородное тело из волос было удалено.

Это случается чаще, чем вы могли бы подумать. Следите, чтобы ваши дети не ели волосы, потому что последствия могут быть такими,

– предостерег генеральный директор Ивано-Франковской областной детской больницы Тарас Мельник.