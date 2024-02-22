Це захворювання, також відоме як "хвороба зомбі-оленів". Воно поширюється серед місцевих популяцій оленів, що викликає занепокоєння місцевої влади, захисників природи, громадськості та науковців.

Дивіться також Вакцини проти COVID-19 таки пов'язані із захворюваннями серця та крові: нові глобальні дані

Що це за "хвороба зомбі-оленів"

Дослідники зазначають, що CWD є неврологічним захворюванням, що характеризується безліччю симптомів, серед яких:

слинотеча;

млявість;

спотикання;

відсутній погляд.

Наразі хворобу вже виявлено більш ніж у 800 зразках оленів і лосів у Вайомінгу.

Хвороба зомбі-оленів становить для науки таємницю, в основі якої лежать пріони – неправильно згорнуті білки, здатні викликати неправильне згортання нормальних білків у мозку. У результаті це призводить до деградації,

– пояснюють вчені.

Це робить пріонні захворювання особливо небезпечними, адже вони стійкі та можуть зберігатися в навколишньому середовищі роками. При цьому ці інфекції не піддаються традиційним методам лікування, таким як формальдегід, радіація і навіть спалювання за високих температур.

Які ризики

Зазначають, що стрімке поширення хвороби в Штатах створює не тільки екологічні ризики, а становить потенційні ризики для здоров'я людини. І попри те, що наразі науковці не мають переконливих доказів того, що хвороба може заражати людей, вчені все ж занепокоєні.

По-перше, тому що пріони, відповідальні за CWD, можуть інфікувати та розмножуватися всередині клітин людини – це доведено в лабораторних умовах.

По-друге, люди піддаються впливу потенційно заражених тварин, полюючи та споживаючи оелнину.

Ситуація також ускладнюється тим, що діагностовувати та лікувати пріонні захворювання у людини.

Ба більше, пріони не викликають імунної відповіді, що ускладнює їх виявлення звичайними засобами. Таким чином вчені стикаються з неймовірними проблемами для раннього втручання і стримування поширення хвороби.

Також учені стурбовані, що хвороба зомбі-оленів зачіпає цілі екосистеми. У результаті скорочення популяцій тварин може торкнутися інших видів.