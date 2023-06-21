Користь від кондиціонера

Перш ніж говорити про шкоду кондиціонера, треба сказати, наскільки він корисний. Це один із кращих засобів запобігання теплового виснаження та тепловому удару. Іноді температура повітря настільки висока, що організм перестає справлятися з терморегуляцією.

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Температура тіла неконтрольовано зростає, настає теплове виснаження, та тепловий удар. Це небезпечний для життя стан. Через небезпеку теплових уражень у спеку людям краще якнайбільше перебувати у прохолодному приміщенні. Зазвичай це кімната з кондиціонером. Інші заходи не такі ефективні: наприклад, за даними Американських центрів з контролю та профілактики захворювань, вентилятор не рятує від теплового ураження при температурі вище 32 градусів.

Якщо навіть тепловий удар не загрожує, дуже висока температура повітря погано позначається на продуктивності праці та когнітивних функціях. Виходить, кондиціонери в офісах та навчальних закладах — корисна річ.

Чи можна застудитись від кондиціонера

Люди часто скаржаться, що вони застудилися, бо сиділи під кондиціонером. У більшості випадків це неправда: ГРВІ та грип викликають віруси, які з кондиціонером не пов'язані.

Однак, є дані, що в будинках з кондиціонерами люди частіше хворіють. Наприклад, там частіше зустрічається синдром "хворої будівлі" – коли у людей виникає набір симптомів тільки в певній будівлі, найчастіше в офісі.

Серед проявів синдрому "хворої будівлі":

головні болі;

нежить чи закладеність носа;

подразнення шкіри чи очей;

кашель;

проблеми з увагою та концентрацією.

Це загадковий синдром і причина, швидше за все, просто у алергії на роботу (жарт). Але, можливо, і в кондиціонерах справа.

Історія про те, що в кондиціонерах розмножуються бактерії легіонели – міф. Ці бактерії поширюються у водному середовищі і викликають "хворобу легіонерів" – важку форму пневмонії. Але в домашніх та автомобільних кондиціонерах для охолодження не використовується вода, тому в них легіонели не розмножуються.

Одна з версій, чому люди хворіють від кондиціонерів, ось у чому. Прилад проганяє через себе повітря з приміщення та повертає його назад. Якщо всередині накопичилися якісь бактерії чи алергени, кондиціонер поширить їх по кімнаті. Від цієї небезпеки повинні захищати якісні фільтри та регулярне чищення приладу.

Крім того, кондиціонер не лише охолоджує, а й сушить повітря. Сухе повітря послаблює захист організму від інфекцій, тому що слиз у носі та горлі висихає.