За весь період пандемії COVID-19, в Україні захворіло на коронавірус понад 67 тисяч людей. Втім епідеміологи очікують ще другу хвилю наприкінці жовтня.

Про це в ефірі 24 каналу розповів ексдиректор Центру громадського здоров'я МОЗ Володимир Курпіта. І розповів, чи готові українські медзаклади до наступної хвилі коронавірусу.

Важливо Які області України наразі не готові послабити карантин: список

"Друга хвиля буде з приходом сезону ГРВІ, коли люди почнуть частіше контактувати один з одним у приміщенні. Зазвичай – це з 3 тижня жовтня. Через це нам треба готуватися, а особливо закладам охорони здоров'я до можливого збільшення кількості хворих", – наголосив Курпіта.

За його словами, зараз ми бачимо стабільну тенденцію, є до 1000 хворих щодня, за винятком вихідних, коли зменшується кількість тестування. На цей момент, ті обмежувальні заходи не спрацьовують – люди активно контактують одним з одним.

Ми звикаємо жити в епоху коронавірусу. Я думаю, що цей період буде продовжуватися до початку сезону респіраторних захворювань. Потім ми можемо мати підвищення захворюваності,

– вважає Курпіта.

Також він додав, що буде ще один критичний період – 1 вересня. Тоді буде збільшення дітей, студентів які будуть контактувати один з одним.

Чи готові медзаклади?

За щоденними даними МОЗ, найкритичніша ситуація є тільки в Закарпатській області. Там бракує вільних ліжкомісць. У всіх інших областях – кількість зайнятих ліжок менше, ніж 40 – 50%, повідомив Курпіта.

Зараз є час перевірити готовність лікарень до другої хвилі, нагадати лікарям правила госпіталізації та приймання хворим і не дати людям забути, що коронавірус не відійшов,

– ствердив Курпіта.

Коли закінчиться карантин?

Оптимістичний сценарій – за 2 роки. За прогнозами провідних епідеміологів світу, пандемія триватиме щонайменше до середини 2022 року, якщо у цього року "запустять" вакцину.

Песимістичний сценарій. Якщо вакцину не винайдуть і вона не буде доступною, то це може тривати десятиліття.

Детальніше дивіться у відео з ексдиректором Центру громадського здоров'я МОЗ: