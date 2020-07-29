За весь период пандемии COVID-19, в Украине заболели коронавирусом более 67 тысяч человек. Впрочем эпидемиологи ожидают еще вторую волну в конце октября.

Об этом в эфире 24 канала рассказал экс-директор Центра общественного здоровья Минздрава Владимир Курпита. И рассказал, готовы ли украинские медучреждения к следующей волне коронавируса.

Важно Какие области Украины пока не готовы ослабить карантин: список

"Вторая волна будет с приходом сезона ОРВИ, когда люди начнут чаще контактировать друг с другом в помещении. Обычно – это с 3 недели октября. Из-за этого нам нужно готовиться, а особенно заведениям здравоохранения к возможному увеличению количества больных", – отметил Курпита.

По его словам, сейчас мы видим стабильную тенденцию, есть до 1000 больных ежедневно, за исключением выходных, когда уменьшается количество тестирования. На этот момент, те ограничительные меры не срабатывают – люди активно контактируют одним из одним.

Мы привыкаем жить в эпоху коронавируса. Я думаю, что этот период будет продолжаться до начала сезона респираторных заболеваний. Затем мы можем иметь повышение заболеваемости,

– считает Курпита.

Также он добавил, что будет еще один критический период – 1 сентября. Тогда будет увеличение детей, студентов, которые будут контактировать друг с другом.

Готовы ли медучреждения?

По ежедневным данным Минздрава, самая критическая ситуация есть только в Закарпатской области. Там не хватает свободных койкомест. Во всех остальных областях – количество занятых коек меньше, чем 40-50%, сообщил Курпита.

Сейчас есть время проверить готовность больниц к второй волне, напомнить врачам правила госпитализации и приема больных и не дать людям забыть, что коронавирус не отошел,

– сказал Курпита.

Когда закончится карантин?

Оптимистичный сценарий – через 2 года. По прогнозам ведущих эпидемиологов мира, пандемия продлится как минимум до середины 2022 года, если в этом году "запустят" вакцину.

Пессимистический сценарий. Если вакцину не изобретут и она не будет доступной, то это может продолжаться десятилетия.