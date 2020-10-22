Вчені провели масштабне опитування, яке показало, що у переважно жінки надають більше значення справедливості та турботі про інших.

Опитування, яке провели дослідники з Університету Південної Кароліни, охопило понад 330 тисяч людей з 67 країн. Результати роботи опубліковані у журналі Proceedings of the Royal Society B.

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Чоловіки та жінки відповідали на питання, як вони ставляться до різних моральних понять, таких як: турбота, справедливість, моральна чистота, авторитет і послух. Учасники та учасниці повинні були вирішити низку моральних дилем. До прикладу, що важливіше – приділити увагу другу або ж незнайомцю, який морально страждає.

Порівнявши відповіді чоловіків і жінок з різних країн, вчені поставили державам певну оцінку, яка показує різницю гендерних відмінностей.

Мінімальна різниця позначена темно-фіолетовим, ледь не синім кольором, а максимальна – жовтим:

Різниця моральних суджень за статтю в різних країнах / Фото Proceedings of the Royal Society B

Дослідження виявили певну статеву різницю до ставлення таких понять, як турбота, справедливість і моральна чистота. Так, за пріоритетністю жінки переважно ставили перераховані принципи вище, ніж чоловіки.

Що цікаво – стосовно визначення термінів, пов'язаних з підпорядкуванням авторитету, різниці між статями не спостерігалося.

Разом з тим, автори роботи застерігають читачів від узагальнень. Адже різні люди можуть поводити себе не так, як від них очікують. Наприклад, під час дослідження деякі чоловіки виявились більш дбайливими за окремих жінок.