Ученые провели масштабный опрос, который показал, что в основном женщины придают большее значение справедливости и заботе о других.

Опрос, который провели исследователи из Университета Южной Каролины, охватил более 330 тысяч человек из 67 стран. Результаты работы опубликованы в журнале Proceedings of the Royal Society B.

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Мужчины и женщины отвечали на вопрос, как они относятся к разным нравственным понятиям, таким как: забота, справедливость, нравственная чистота, авторитет и послушание. Участники и участницы должны были решить ряд моральных дилемм. К примеру, что важнее – уделить внимание другу или незнакомцу, который морально страдает.

Сравнив ответы мужчин и женщин из разных стран, ученые поставили государствам определенную оценку, которая показывает разницу гендерных различий.

Минимальная разница обозначена темно-фиолетовым, едва ли не синим цветом, а максимальная – желтым:



Разница моральных суждений по полу в разных странах / Фото Proceedings of the Royal Society B

Исследования показали определенную половую разницу в отношении таких понятий, как забота, справедливость и моральная чистота. Так, по приоритетности женщины преимущественно ставили перечисленные принципы выше, чем мужчины.

Что интересно – в отношении понятий, связанных с подчинением авторитету, разницы между полами не наблюдалось.

Вместе с тем, авторы работы предостерегают читателей от обобщений. Ведь разные люди могут вести себя не так, как от них ожидают. Например, в ходе исследования некоторые мужчины оказались более заботливыми, чем отдельные женщины.