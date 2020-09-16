Домашні улюбленці позитивно впливають на здоров'я своїх господарів і навіть можуть покращувати імунітет людей. Що дуже актуально в час пандемії.

За різними даними в Україні близько 57% сімей мають хоча б одного улюбленця, а близько 25% з них мають кота або собаку. У США відсоток сімей, які мають вдома тварин ще вищий — близько 65%. Останні дослідження підтвердили позитивний вплив домашніх улюбленців на здоров'я їх власників, пише Psychology Today.

Читайте також Які хвороби лікують тварини

Користь для ментального здоров'я

Один з основних зв'язків між нашим здоров'ям і нашими тваринами — це психологічний позитивний вплив, адже, згідно з дослідженнями, наявність домашнього улюбленця покращує ментальне здоров'я людей з розладами.

З двох тисяч опитаних власників домашніх тварин 74% повідомили про поліпшення психічного здоров'я після того, як у них з'явився домашній улюбленець.

Продовжують тривалість життя

Інші дослідження показують, що домашні тварини можуть навіть запобігти смерті. Огляд даних більш ніж трьох мільйонів людей за 2019 рік показав, що володіння собакою знизило ризик смерті протягом 10-річного періоду на 24%.

Чудодійний вплив на імунітет

Що ж до імунітету, то один з головних впливів домашніх тварин на наше здоров'я — зниження ризику розвитку алергічних захворювань.

Так, метааналіз 2012 року показав, що контакт з будь-яким домашнім тваринам в ранньому віці знижує ризик розвитку екземи — алергічного стану шкіри. Цей ефект більшою мірою був пов'язаний із собаками, хоча коти теж позитивно впливали на імунітет людей.

Алергічні реакції й стрес

Також є дані про те, що контакт з тваринами може впливати на певні аспекти імунної системи. Після того, як добровольці гладили собаку, рівень імунних антитіл IgA в слині, які грають ключову роль в нашому імунному захисті, – збільшувався.

Окрім впливу на імунні маркери, варто додати реакцію на стрес. Адже, хронічний стрес пошкоджує нашу імунну функцію, а домашні тварини можуть допомогти запобігти цьому руйнівному ефекту, зменшуючи рівень кортизолу (гормону стресу) в процесі гри з ними.