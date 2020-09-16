Домашние любимцы положительно влияют на здоровье своих хозяев и даже могут улучшать иммунитет людей. Что очень актуально во время пандемии.

По разным данным в Украине у около 57% семей есть хотя бы один любимец, а у около 25% из них кот или собака. В США процент семей, имеющих дома животных, еще выше – около 65%. Последние исследования подтвердили положительное влияние домашних любимцев на здоровье их владельцев, пишет Psychology Today.

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Польза для ментального здоровья

Одна из основных связей между нашим здоровьем и нашими животными — это психологическое положительное влияние, ведь, согласно исследованиям, наличие домашнего любимца улучшает ментальное здоровье людей с расстройствами.

Из двух тысяч опрошенных владельцев домашних животных 74% сообщили об улучшении психического здоровья после того, как у них появился домашний любимец.

Продлевают продолжительность жизни

Другие исследования показывают, что домашние животные могут даже предотвратить смерть. Обзор данных более трех миллионов человек за 2019 год показал, что владение собакой снизило риск смерти в течение 10-летнего периода на 24%.

Чудодейственное воздействие на иммунитет

Что же касается иммунитета, то одно из главных влияний домашних животных на наше здоровье — снижение риска развития аллергических заболеваний.

Так, метаанализ 2012 года показал, что контакт с любым домашним животным в раннем возрасте снижает риск развития экземы — аллергического состояния кожи. Этот эффект в большей степени был связан с собаками, хотя коты тоже положительно влияли на иммунитет людей.

Аллергические реакции и стресс

Также есть данные о том, что контакт с животными может влиять на определенные аспекты иммунной системы. После того, как добровольцы гладили собаку, уровень иммунных антител IgA в слюне, которые играют ключевую роль в нашей иммунной защите, – увеличивался.

Помимо воздействия на иммунные маркеры стоит добавить реакцию на стресс. Вед, хронический стресс повреждает нашу иммунную функцию, а домашние животные могут помочь предотвратить разрушительный эффект, уменьшая уровень кортизола (гормона стресса) в процессе игры с ними.