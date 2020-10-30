Британські вчені підрахували ймовірність передчасної смерті від серцево-судинних хвороб у курців і тих, хто кинув курити.

Також вони підтвердили, що найвища ймовірність смерті у тих, хто почав курити в дитячому віці, пише Journal of the American Heart Association.

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Загальний ризик передчасної смерті (у віці до 75 років) від серцево-судинних хвороб у курців був в три рази вищий, ніж у некурців. Він був вищим у тих, хто почав курити у віці до 15 років, і найвищим – у тих, хто вперше взявся за сигарету у віці до 10 років.

До якого віку варто кинути курити

Відмова від куріння в будь-якому віці знижував ризик смерті. Чим раніше люди кидали курити, тим кращим був ефект.

Ризик передчасної смерті від хвороб серця або інсульту у тих, хто кинув палити в 15-34 роки, був приблизно таким же, як у некурців.

Після відмови від куріння в 35-44 роки – ризик на 20% вище.

У тих, хто кинув курити в 45-54 роки – на 60% вище.

У тих, хто кинув курити в 55-64 роки – на 70% вище.

Вчені використовували дані, які були зібрані з 1997 по 2004 року під час щорічного опитування, яке проводиться в США (U.S. National Health Interview Survey). Дослідження включало інформацію про 390 тисяч осіб у віці 25-74 років.

Вчені підкреслюють, що боротьба з куріння серед молодих людей рятує життя. Вони додають, що в пропаганді важливе місце повинен займати посил, що стосується користі відмови від куріння.