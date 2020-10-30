Британские ученые подсчитали вероятность преждевременной смерти от сердечно-сосудистых болезней у курильщиков и бросивших курить.

Также они подтвердили, что самая высокая вероятность смерти у тех, кто начал курить в детском возрасте, пишет Journal of the American Heart Association.

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Общий риск преждевременной смерти (в возрасте до 75 лет) от сердечно-сосудистых болезней у курильщиков был в три раза выше, чем у некурящих. Он был выше у тех, кто начал курить в возрасте до 15 лет, и самым высоким – у тех, кто впервые взялся за сигарету в возрасте до 10 лет.

До какого возраста стоит бросить курить

Отказ от курения в любом возрасте снижал риск смерти. Чем раньше люди бросали курить, тем лучшим был эффект.

Риск преждевременной смерти от болезней сердца или инсульта у тех, кто бросил курить в 15-34 лет, был примерно таким же, как у некурящих.

После отказа от курения в 35-44 года – риск на 20% выше.

У тех, кто бросил курить в 45-54 года – на 60% выше.

У тех, кто бросил курить в 55-64 года – на 70% выше.

Ученые использовали данные, собранные с 1997 по 2004 год во время ежегодного опроса, проводимого в США (U.S. National Health Interview Survey). Исследование включало информацию о 390 тысячах человек в возрасте 25-74 года.

Ученые подчеркивают, что борьба с курением среди молодых людей спасает жизни. Они добавляют, что в пропаганде место должен занимать посыл, что касается пользы отказа от курения.