Згідно з результатами аналізу Scripps Research, 40–45% інфікованих можуть переносити коронавірус без симптомів.

Вчені зібрали та проаналізували інформацію з тестових досліджень 16 різних груп з усього світу. Результати опубліковані в Annals of Internal Medicine.

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Набори даних зібрані за допомогою пошуку за ключовими словами з PubMed, bioRxiv та medRxiv, а також з допомогою пошуків Google у відповідних новинних повідомленнях, враховуючи дані про мешканців будинків пристарілих, пасажирів круїзних суден, ув'язнених та різних інших груп.

Те, що їх об'єднує, це те, що дуже велика частка заражених людей не мала жодних симптомів. Серед понад 3000 ув'язнених у чотирьох штатах, у яких виявили коронавірус, ця цифра була астрономічною – 96% безсимптомних,

– йдеться в дослідженні.

Також вчені помітили, що безсимптомні носії здатні передавати вірус впродовж тривалого періоду часу, можливо навіть довше, ніж 14 днів. Але для того, аби знати це напевне, необхідно проводити масштабні дослідження з достатньою кількістю безсимптомних людей.

Відтак, вчені вкотре наголосили на важливості носіння маски у громадських місцях, адже поки що це найдієвіший метод зниження ризику інфекції.



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу