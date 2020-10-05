Вчені встановили, що організм людини дійсно переживає прогнозовані зміни протягом року, але вони не збігаються зі звичним поділом на весну, літо, осінь і зиму.

Вчені зі Стенфордського університету зібрали молекулярні дані сотні учасників за чотири роки і відзначили, що понад 1000 молекул регулярно змінюють свою поведінку, але відбувається це двічі на рік: в кінці весни — початку літа і в кінці осені — початку зими, повідомляє Stanford News.

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Як проводили дослідження

Всього в дослідженні брали участь 105 осіб у віці від 25 до 75 років. Чотири рази на рік учасники здавали зразки крові. Вчені аналізували молекулярний склад і отримували інформацію про імунітет, запаленнях, здоров'я серця, метаболізмі, мікробіоти та багато іншого.

Також дослідники отримували інформацію про фізичні навантаження і харчові звички учасників.



В холодну пору року організм потребує теплої та поживної їжі / Фото Gettyimages

Весна/Літо

Зібрані за чотири роки дані показали, що кінець весни збігається з ростом запальних біомаркерів, що впливає на розвиток алергій, а також зі зростанням рівня молекул, що впливають на ревматоїдний артрит і остеоартрит.

Також вчені побачили, що з настанням весни різко збільшується кількість білка HbAc1 – різновиду гемоглобіну, що сигналізує про ризик діабету 2-го типу. Те ж стосується і гена PER1, який бере участь в регулюванні циклів сну — безсоння.

Деякі сезонні зміни, наприклад, поява запальних маркерів у відповідь на появу пилку – досить очевидні, зазначає професор Снайдер, тоді як інші – рівень білка HbAc1 – пояснити складніше.

Осінь/Зима

На початку зими відзначається зростання імунних молекул, що борються з вірусною інфекцією, і молекул, що беруть участь в розвитку акне. Також помітно вище стають сигнатури гіпертонії.

Відкриття біологів може стати в пригоді для фармацевтичних компаній, зокрема у випадку тестувань ліків проти гіпертонії, їм буде корисно знати, що результати в літні і зимові місяці можуть виявитися різними.