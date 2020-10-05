Ученые установили, что организм человека действительно переживает прогнозируемые изменения в течение года, но они не совпадают с привычным делением на весну, лето, осень и зиму.

Ученые из Стэнфордского университета собрали молекулярные данные сотни участников за четыре года и отметили, что более 1 000 молекул регулярно меняют свое поведение, но происходит это дважды в год: в конце весны – начале лета и в конце осени – начале зимы, сообщает Stanford News.

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Как проводили исследование

Всего в исследовании участвовали 105 человек в возрасте от 25 до 75 лет. Четыре раза в год участники сдавали образцы крови. Ученые анализировали молекулярный состав и получали информацию об иммунитете, воспалениях, здоровье сердца, метаболизме, микробиотах и многое другое.

Также исследователи получали информацию о физических нагрузках и пищевых привычках участников.



В холодное время года организм нуждается в теплой и питательной пище / Фото Gettyimages

Весна/Лето

Собранные за четыре года данные показали, что конец весны совпадает с ростом воспалительных биомаркеров, что влияет на развитие аллергии, а также с ростом уровня молекул, влияющих на ревматоидный артрит и остеоартрит.

Также ученые увидели, что с наступлением весны резко увеличивается количество белка HbAc1 – разновидности гемоглобина, что сигнализирует о риске диабета 2-го типа. То же касается и гена PER1, который участвует в регуляции циклов сна – бессонница.

Некоторые сезонные изменения, например, появление воспалительных маркеров в ответ на появление пыльцы – довольно очевидны, отмечает профессор Снайдер, тогда как другие – уровень белка HbAc1 – объяснить сложнее.

Осень/Зима

В начале зимы отмечается рост иммунных молекул, которые борются с вирусной инфекцией, и молекул, которые участвуют в развитии акне. Также заметно выше становятся сигнатуры гипертонии.

Открытие биологов может пригодиться для фармацевтических компаний, в частности в случае тестирований лекарств против гипертонии, им будет полезно знать, что результаты в летние и зимние месяцы могут оказаться разными.