Для организма существует только два времени года: биологи рассказали, какие изменения происходят
Ученые установили, что организм человека действительно переживает прогнозируемые изменения в течение года, но они не совпадают с привычным делением на весну, лето, осень и зиму.
Ученые из Стэнфордского университета собрали молекулярные данные сотни участников за четыре года и отметили, что более 1 000 молекул регулярно меняют свое поведение, но происходит это дважды в год: в конце весны – начале лета и в конце осени – начале зимы, сообщает Stanford News.
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Как проводили исследование
Всего в исследовании участвовали 105 человек в возрасте от 25 до 75 лет. Четыре раза в год участники сдавали образцы крови. Ученые анализировали молекулярный состав и получали информацию об иммунитете, воспалениях, здоровье сердца, метаболизме, микробиотах и многое другое.
Также исследователи получали информацию о физических нагрузках и пищевых привычках участников.
В холодное время года организм нуждается в теплой и питательной пище / Фото Gettyimages
- Весна/Лето
Собранные за четыре года данные показали, что конец весны совпадает с ростом воспалительных биомаркеров, что влияет на развитие аллергии, а также с ростом уровня молекул, влияющих на ревматоидный артрит и остеоартрит.
Также ученые увидели, что с наступлением весны резко увеличивается количество белка HbAc1 – разновидности гемоглобина, что сигнализирует о риске диабета 2-го типа. То же касается и гена PER1, который участвует в регуляции циклов сна – бессонница.
Некоторые сезонные изменения, например, появление воспалительных маркеров в ответ на появление пыльцы – довольно очевидны, отмечает профессор Снайдер, тогда как другие – уровень белка HbAc1 – объяснить сложнее.
- Осень/Зима
В начале зимы отмечается рост иммунных молекул, которые борются с вирусной инфекцией, и молекул, которые участвуют в развитии акне. Также заметно выше становятся сигнатуры гипертонии.
Открытие биологов может пригодиться для фармацевтических компаний, в частности в случае тестирований лекарств против гипертонии, им будет полезно знать, что результаты в летние и зимние месяцы могут оказаться разными.