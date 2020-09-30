Выпадение волос – довольно распространенная проблема, затрагивающая как мужчин, так и женщин. Новое исследование показало, что обострение этой проблемы ежегодно приходятся на лето и осень.

Для исследования, которое опубликовали в British Journal of Dermatology, ученые из Медицинской школы университета Джонса Хопкинса использовали анализ тенденций поисковых запросов в Google.

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Когда волосы выпадают больше всего

Исследователи рассмотрели пики запросов по словосочетаниям "выпадение волос" за 12 лет – с января 2004 года по октябрь 2016 года в 8 разных странах в обоих полушариях.

Оказалось, что наиболее часто пользователи спрашивали Google о потере волос летом и в начале осени. Данные, полученные от Google, свидетельствуют о том, что предыдущие гипотезы о сезонной потере волос принципиально верны.

Почему волосы сильнее выпадают летом и осенью

К сожалению, вероятные биологические причины того, почему выпадение волос чаще происходит в летние и осенние месяцы, до сих пор не вполне ясны.

Одна из гипотез заключается в том, что выпадение волос активизируется под воздействием прямых солнечных лучей летом, и, следовательно, волосы необходимо защищать от солнца, чтобы избежать их выпадения.



Волосы выпадают у всех / Фото unsplash

Другая гипотеза утверждает, что за зиму и раннюю весну волосяные луковицы страдают от недостатка витаминов, а также от слишком плотных головных уборов. Проблемы накапливаются весь холодный период, и с последствиями приходится иметь дело летом.

Почему выпадают волосы

Выпадение волос – нормальное и здоровое явление. Исследования показывают, что в среднем человек теряет до 100 волос в день. Этот показатель немного меняется в зависимости от возраста: люди моложе 40 лет теряют в среднем больше волос, чем те, кому уже за 40.

Выпадение волос как биологический процесс является неизбежным. Но потеря волос может усиливаться под воздействием стресса, гормонов, недостатка витаминов и неправильного ухода.

Кроме того, на интенсивность выпадения волос заметно влияют генетические факторы и болезни. Поэтому если у вас есть подозрение, что волосы выпадают слишком интенсивно, лучше обратиться за консультацией к врачу-трихологу.